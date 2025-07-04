《健将联盟》朴宝剑情敌李相二好感度急升！8月9日将举办生涯首度粉丝见面会

演员李相二在最近的人气电视剧《健将联盟》饰演一位已退役的前西洋剑银牌选手，在剧中展现许多专业运动动作，而剧中仍对前女友金所炫旧情难忘，成为朴宝剑追求金所炫的一大阻碍。李相二在剧中展现成熟风范，与热血莽撞的朴宝剑展现截然不同的魅力，受到观众们的欢迎，即将在8月举办人生首场粉丝见面会。

李相二所属公司表示，将於8月9日下午2点与晚间7点举办2025李相二的粉丝见面会，并且公开了以绿荫为背景的主视觉海报，在炎炎夏日中带来一丝清凉的感受，李相二也如同剧中所呈现，露出亲切的笑容。这一次的见面会也是李相二生涯中首度举办的见面会，对他来说意义重大，他对於节目内容与环节也亲身参与提案，相当用心。



而见面会的企划是由李相二这位系代表，大家也成为了想像大学中「李相二系」的新生们，以这样的概念进行这场活动。这位系代表将展现什么样的面貌与魅力，并如何与粉丝们进行互动？希望能带给大家难忘的时光。不仅是近期的《健将联盟》，李相二其实累积相当多作品，包含《五月的青春》《海岸村恰恰恰》《柔美的细胞小将》《猎犬》《因为不想吃亏》等，展现了多样化的演技。



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