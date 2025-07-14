【韩网热门】《KPOP猎魔女团》火遍全球却很难向朋友推荐，标题是最大入坑障碍！

Netflix动画歌舞电影《KPOP猎魔女团》上线后获得不少好评，如果非要说一个缺点，大概就是标题XD最近一位外国网友也分享了难以向朋友推荐这部片的原因！

这位网友表示，电影内容非常新颖、角色很好、尤其音乐超棒，其中两首歌都登上Billboard榜单上游，但说到电影标题就有些犹豫：「先说好，不可以用奇怪的眼光看我！标题是《KPOP猎魔女团》...（拜托... 那是什么？ ）我知道听起来是怎样，但真的超好看！（剧情是什么？ ）KPOP女团用音乐击退身为恶魔的KPOP男团、拯救世界。 （你认真的吗？ ）我知道，但真的好看！」



韩国网友评论：

1. 我跟朋友推荐的时候也是这样kkkk介绍内容后大家都发出不屑的笑声ᅲ

2. 虽然剧情很幼稚，但歌真的超超超好听kkk

3. 拜托你们真的去看一下啦kkk

4. 我也是那样，硬著头皮推荐给朋友，结果全被圈粉了kkk

5. … KPOP DEMON HUNTERS… 为什么我就是讲不出口！！！

6. 如果片名是「偶像巫师驱魔团」「韩国大众歌谣恶魔猎人团」那种感觉的话，光是听名字确实很难推销啦......

7. 你就说跟《冰雪奇缘》差不多就好啊ᅲᅲ

8. 「BLACKPINK就相当於电影《破墓》的金高银，内容是她去消灭身为阴间使者的BTS」这么一说，看过的人会说「对对对！超准！」，但没看的人就会说「那啥鬼？？ ？」

9. 我叫他们「只看前15分钟就好拜托」，结果都一路看到最后了kkk

10. 我是因为老虎和喜鹊很可爱才去看的kkk

11. 原来这标题在西方人眼里也缺乏期待值kkk

12. 不过一旦看过之后，就会发现没比这更适合的片名了对吧？

13. 干脆直接说「这是Netflix第一名」来推销会比较快啦XDD

出处：https://theqoo.net/hot/3825840138

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