安孝燮分享第一次见到朴宝剑的感想：「像公仔一样」美男同框、优美歌声融化观众们的心

节目中朴宝剑弹琴，安孝燮连唱三首经典韩文名曲，画面实在是太珍贵～太幸福了啦！安孝燮还透露了为《Kpop 猎魔女团》配音的幕后花絮。

安孝燮出演了朴宝剑主持的音乐节目《The Seasons – 朴宝剑的Cantabile》，两位高颜值男神同框，对观众的眼睛相当友好～！

首次与朴宝剑在颁奖典礼上见面时，安孝燮惊叹地表示：「就像在看公仔一样」称赞他完美精致的外型，并连连发出感叹声。对於首次登上音乐节目的安孝燮，朴宝剑提议进行10秒钟眼神交流，容易紧张害羞的安孝燮抵挡不住宝剑的热情眼神攻势，先躲开了视线。XD



而谈到了Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》的配音工作，安孝燮坦言：「这是我第一次用英文演戏。」透露当时内心相当紧张。他补充说，自己喜欢动画，所以能够亲自见证制作过程，觉得非常有趣。当被问及是否跟著动画人物的动作来演出时，他表示有时只有画面，有时动画还处於粗略阶段，让人意外的是，他是听著对手演员录好的配音来演出的。



安孝燮还展现了自己会弹钢琴、吉他、甚至小提琴等多才多艺。他表示，从小父母就很喜欢音乐，耳濡目染之下自己也自然喜欢上音乐。他感性地说，音乐能让人感受到很多情感，在艰难的时期，它是自己最亲密的朋友。节目中，他在朴宝剑的钢琴伴奏下即兴演唱了〈收集我的眼泪〉（내 눈물 모아）、〈你在我怀里〉（그대 내 품에）、〈感谢〉（감사）等歌曲，展现了优秀的歌唱实力，获得观众热烈欢呼与赞叹。

▼朴宝剑伴奏，安孝燮连唱三首经典韩文名曲的片段：



▼安孝燮还分享了自己非常喜欢的英文歌曲〈a thousand years〉（千年之恋），这也是结婚典礼上大家很常使用的进场歌曲，是不是很熟悉呢～：



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