【韩网热门】朴宝剑 &秀智 & BTS V 时装秀同框！网友：颜值三巨头

朴宝剑、秀智和防弹少年团成员V共同巴黎 Celine 大秀，俊男靓女三人同框硬爆惹议！

뷔 수지 박보검

이게 옳게 된 세상이지 pic.twitter.com/76frDkuCsC — 무난 (@7munan7) July 6, 2025

韩国网友评论：

1. 像三兄妹一样 太温馨了

2. Celine 的品味真的太棒了

3. 啊~太协调了

4. Celine 的审美就是我的菜ᅲᅲ秀智和朴宝剑直接来拍16集吧

5. 哇 长得帅的俊的... 朴宝剑和秀智好搭

6. 内在的美丽算得了什么呢...

7. 如果秀智和宝剑演主角 那 V 就很像暧昧男二，哈哈

8. 全世界的人啊 这就是大韩民国啊

9. 颜值三巨头聚在一起了！

10. 真的，Celine 的眼光 GOAT（史上最强）

11. 韩国社群都炸了

12. 哇... 疯了 他们三个怎么不去拍个爱情剧啊??? 拜托拍点什么吧

13. V 五官真的超华丽，品牌大使颜值阵容，这次的 CELINES 最强 美感超级赞

14. 真的是颜值派对，秀智怎么那么漂亮

15. 我喜欢的帅哥美女都在这里了

16. 再给我多点照片吧 Celine 家的颜值派对

17. 像电视剧一样

18. 秀智和朴宝剑可以再合作一部作品吗，为了我

19. 三个人的画风有点像

20. Celine 怎么把他们聚在一起的啊

21. 这组合净化了眼睛，太喜欢了

22. 秀智宝剑拍16集，然后 V 唱OST好了

原文：https://theqoo.net/square/3815789381

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻