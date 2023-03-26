DKB熙瓒和KAI〈Rover〉Challenge抱了三次！炫耀文让网友喊「好幸福」「我都感动了」

EXO KAI近期携迷你三辑《Rover》solo 回归，〈Rover〉一曲24日在《音乐银行》拿下一位，而后台有个花絮，后辈爱豆DKB熙瓒（HEECHAN）和他舞蹈Challenge对他大抱特抱。

*前情提要：‎KAI以〈Rover〉首度Solo拿下一位！《音乐银行》获奖爆哭，「出道11年还是泪流满面」

EXO和DKB官方社群都发布了KAI和熙瓒的合舞影片，两人共拍了两支，两支影片就抱了三次之多！其中一支DKB的版本还记录熙瓒有多兴奋，拿著平板表示紧急事件发生了，原来就是要见偶像KAI。



熙瓒的这三次抱抱让粉丝又羡慕又嫉妒，EXO IG里网友留言「一直以来只有他敢抱Kai」、「相信我我没有嫉妒（哭脸）」、「熙瓒代表我们（哭脸）」、「他一次又一次拥抱他（哭脸）」，也有人理解熙瓒的心情，表示他们太可爱了、恭喜熙瓒是成功的粉丝了。



追星成功后的熙瓒发布了一系列照片，表示这天永远无法忘怀，并恭喜KAI拿下一位，还写下「我爱你哥」、「晕眩」字眼。事情传到‎Theqoo论坛，大家看了熙瓒的文字说「看起来好幸福」、「看起来真的很开心好可爱」、「文字也能看出多兴奋」，甚至有人说自己也被他的幸福感染了。



若回顾这个舞蹈挑战是如何牵成的，要回到15日。熙瓒本身就是KAI的粉丝，在〈Rover〉发行隔天就做了舞蹈挑战，而Kai本人也看见了！Kai不仅留言邀请他一起挑战，还转发到限时动态，熙瓒激动回覆：「晕……KAI前辈，这是梦吧……我现在很昏……前辈我很想你我爱你，我的梦想就是这样♥，真的很想一起跳……」



除了舞蹈挑战外，熙瓒对KAI的粉丝行动不可胜数，他们曾同期回归同场《人气歌谣》，熙瓒领军DKB致敬了EXO的〈Growl〉与〈Love Shot〉为Kai应援，后来某次直播向粉丝重现他如何向Kai打招呼的（边跳Kai的〈Peaches〉XDDD），前几日上电台节目点了〈Rover〉替Kai宣传更大声告白Kai。



DKB incorporated GROWL in their stage today because jongin’s promoting pic.twitter.com/Wg5rYmnoZM — saleha | moved to @xingsbeiker (@KIMJUNC0TT0NS) December 6, 2020

When DKB Heechan said during Inkigayo he danced to growl and a bit of love shot during his solo part. He said Kai might see it so he tried and worked hard for it. Aaaaaa this Heechan boy is so cutesunbaenim pic.twitter.com/ZMfSON1ma9 — rover | sh (@aotykai) December 15, 2020

顺带一提，DKB正化名「8点」参与男团选秀节目《Peak Time》，熙瓒正是在〈Real (兴 Ver.)〉舞台不按ATEEZ原曲霸气开大嗓门「这就是所谓的帅气啦」那位，团内主舞之一。



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