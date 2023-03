DKB熙瓒和KAI〈Rover〉Challenge抱了三次！炫耀文让网友喊「好幸福」「我都感动了」

EXO KAI近期携迷你三辑《Rover》solo 回归,〈Rover〉一曲24日在《音乐银行》拿下一位,而后台有个花絮,后辈爱豆DKB熙瓒(HEECHAN)和他舞蹈Challenge对他大抱特抱。

*前情提要:‎KAI以〈Rover〉首度Solo拿下一位!《音乐银行》获奖爆哭,「出道11年还是泪流满面」

EXO和DKB官方社群都发布了KAI和熙瓒的合舞影片,两人共拍了两支,两支影片就抱了三次之多!其中一支DKB的版本还记录熙瓒有多兴奋,拿著平板表示紧急事件发生了,原来就是要见偶像KAI。



熙瓒的这三次抱抱让粉丝又羡慕又嫉妒,EXO IG里网友留言「一直以来只有他敢抱Kai」、「相信我我没有嫉妒(哭脸)」、「熙瓒代表我们(哭脸)」、「他一次又一次拥抱他(哭脸)」,也有人理解熙瓒的心情,表示他们太可爱了、恭喜熙瓒是成功的粉丝了。



追星成功后的熙瓒发布了一系列照片,表示这天永远无法忘怀,并恭喜KAI拿下一位,还写下「我爱你哥」、「晕眩」字眼。事情传到‎Theqoo论坛,大家看了熙瓒的文字说「看起来好幸福」、「看起来真的很开心好可爱」、「文字也能看出多兴奋」,甚至有人说自己也被他的幸福感染了。



若回顾这个舞蹈挑战是如何牵成的,要回到15日。熙瓒本身就是KAI的粉丝,在〈Rover〉发行隔天就做了舞蹈挑战,而Kai本人也看见了!Kai不仅留言邀请他一起挑战,还转发到限时动态,熙瓒激动回覆:「晕……KAI前辈,这是梦吧……我现在很昏……前辈我很想你我爱你,我的梦想就是这样♥,真的很想一起跳……」



除了舞蹈挑战外,熙瓒对KAI的粉丝行动不可胜数,他们曾同期回归同场《人气歌谣》,熙瓒领军DKB致敬了EXO的〈Growl〉与〈Love Shot〉为Kai应援,后来某次直播向粉丝重现他如何向Kai打招呼的(边跳Kai的〈Peaches〉XDDD),前几日上电台节目点了〈Rover〉替Kai宣传更大声告白Kai。



When DKB Heechan said during Inkigayo he danced to growl and a bit of love shot during his solo part. He said Kai might see it so he tried and worked hard for it. Aaaaaa this Heechan boy is so cutesunbaenim pic.twitter.com/ZMfSON1ma9