DKB熙瓚和KAI〈Rover〉Challenge抱了三次！炫耀文讓網友喊「好幸福」「我都感動了」

EXO KAI近期攜迷你三輯《Rover》solo 回歸，〈Rover〉一曲24日在《音樂銀行》拿下一位，而後台有個花絮，後輩愛豆DKB熙瓚（HEECHAN）和他舞蹈Challenge對他大抱特抱。

*前情提要：‎KAI以〈Rover〉首度Solo拿下一位！《音樂銀行》獲獎爆哭，「出道11年還是淚流滿面」

EXO和DKB官方社群都發布了KAI和熙瓚的合舞影片，兩人共拍了兩支，兩支影片就抱了三次之多！其中一支DKB的版本還記錄熙瓚有多興奮，拿著平板表示緊急事件發生了，原來就是要見偶像KAI。



熙瓚的這三次抱抱讓粉絲又羨慕又嫉妒，EXO IG裡網友留言「一直以來只有他敢抱Kai」、「相信我我沒有嫉妒（哭臉）」、「熙瓚代表我們（哭臉）」、「他一次又一次擁抱他（哭臉）」，也有人理解熙瓚的心情，表示他們太可愛了、恭喜熙瓚是成功的粉絲了。



追星成功後的熙瓚發布了一系列照片，表示這天永遠無法忘懷，並恭喜KAI拿下一位，還寫下「我愛你哥」、「暈眩」字眼。事情傳到‎Theqoo論壇，大家看了熙瓚的文字說「看起來好幸福」、「看起來真的很開心好可愛」、「文字也能看出多興奮」，甚至有人說自己也被他的幸福感染了。



若回顧這個舞蹈挑戰是如何牽成的，要回到15日。熙瓚本身就是KAI的粉絲，在〈Rover〉發行隔天就做了舞蹈挑戰，而Kai本人也看見了！Kai不僅留言邀請他一起挑戰，還轉發到限時動態，熙瓚激動回覆：「暈……KAI前輩，這是夢吧……我現在很昏……前輩我很想你我愛你，我的夢想就是這樣♥，真的很想一起跳……」



除了舞蹈挑戰外，熙瓚對KAI的粉絲行動不可勝數，他們曾同期回歸同場《人氣歌謠》，熙瓚領軍DKB致敬了EXO的〈Growl〉與〈Love Shot〉為Kai應援，後來某次直播向粉絲重現他如何向Kai打招呼的（邊跳Kai的〈Peaches〉XDDD），前幾日上電台節目點了〈Rover〉替Kai宣傳更大聲告白Kai。



DKB incorporated GROWL in their stage today because jongin’s promoting pic.twitter.com/Wg5rYmnoZM — saleha | moved to @xingsbeiker (@KIMJUNC0TT0NS) December 6, 2020

When DKB Heechan said during Inkigayo he danced to growl and a bit of love shot during his solo part. He said Kai might see it so he tried and worked hard for it. Aaaaaa this Heechan boy is so cutesunbaenim pic.twitter.com/ZMfSON1ma9 — rover | sh (@aotykai) December 15, 2020

順帶一提，DKB正化名「8點」參與男團選秀節目《Peak Time》，熙瓚正是在〈Real (興 Ver.)〉舞台不按ATEEZ原曲霸氣開大嗓門「這就是所謂的帥氣啦」那位，團內主舞之一。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞