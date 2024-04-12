出道12年首演古装剧《世子消失了》！EXO Suho与小10岁洪艺智谈情，认有代沟

人气男子组合EXO队长Suho（金俊勉）首部古装韩剧、携手影坛新秀洪艺智和金旻奎主演的全新爱情喜剧《世子消失了》将於周六（13日）首播。

王世子身份有压力

韩剧《世子消失了》讲述王世子李健（Suho 饰）被即将成为世子嫔的崔明允（洪艺智 饰）绑架后而展开的一系列故事。就读韩国艺术综合大学演技系的 Suho 近年积极参与影视演出，今次更首度挑战古装，不但让 EXO-L（EXO粉丝名）兴奋不已，就连 Suho 本人也相当期待：「这是我出道以来第一部主演的史剧，所以一开始对於语调和历史背景都有些陌生；但是当我深入研究角色时，我对历史产生了兴趣，於是我看了一些史剧作为参考！起初我因为『王世子』这个身份感到压力，不过编剧们建议我以『EXO队长Suho』的形象演出就可以了，令我重拾信心，我也因而找到了自己的特色。」



今年是 EXO 出道12年的大日子，现年32岁的 Suho 也由昔日的新人成长为大前辈，对此他笑言与新人拍档出现代沟：「我和艺智相差10岁、与珉奎相差9岁，聊天时我感觉到我们存在代沟，我们的兴趣也完全不同，哈哈！话虽如此，但是他们都是演技扎实的演员，我常常在他们身上得到很多灵感。」



大胆破格世子妃

影坛新星洪艺智前年正式以演员身份出道，去年伙拍朴志训主演古装漫改剧《幻像恋歌》崭露头角！谈到她在《世子消失了》饰演行为大胆破格的世子妃崔明允，艺智直言非常喜欢这角色：「第一次收到剧本时，我已经被明允大胆的性格所吸引！」据悉崔明允一角精於骑术和医术，观众可以透过《世子消失了》见证洪艺智的骑马英姿。



全新爱情喜剧《世子消失了》本周起逢星期六、日晚上10时在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看 Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》、《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》和《美女与纯情男》，免费煲尽热门话题韩剧。

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