「诚意度超高的演唱会～」NCT Dream首次来港开唱：又跳又唱三个小时多，更encore了2次！

NCT DREAM日前於亚博举行一连两场《THE DREAM SHOW 2 in HONG KONG》演唱会，第一次踏上香港舞台，NCT DREAM 七子都十分兴奋雀跃，一开场就劲歌热舞让歌迷疯狂尖叫。

七位成员一口气又跳又唱《Glitch Mode + Outro》《Countdown (3, 2, 1)》《Stronger》，歌毕已满身大汗，继而用广东话、韩文，英文跟香港歌迷打招呼，「大家好吗？」「我好挂住你地啊」「好靓」都会讲，令现场欢呼尖叫连连，接著又再落力跳唱了多首大热歌曲，现场歌迷都边叫边大合唱，气氛高涨。



为了今次香港演出，NCT DREAM每位成员都非常用心，学了不少广东话、普通话等跟歌迷沟通。演唱会到尾声，七位成员再停下来跟大家聊天，辰乐跟现场观众倾谈，现场歌迷不停大叫high到爆，他也跟著HIGH一下，叫大家叫他的名字，全场万多人马上起哄一起大嗌「辰乐」，让他十分开心，更一脸陶醉说：「第一次在家乡给大家表演，很激动很开心，大家玩得开心吗？我玩得非常非常开心，跟大家一齐唱歌一齐跳舞一齐high，真的是非常幸福的事情，感谢大从头high到尾，也是因为大家，从只有一场演出变到现在两场演出，感谢你们！」



接著楷灿也问：「大家今晚开不开心呀？我们隔了一段时间才来到香港，我们好想大家开心呀，大家觉得如何呢？我相信下次我们再来的时间会好快再来临，首先多谢大家今天的莅临，我们这２天的演出都会顺利进行，我们下次再见！」志晟说：「首先今日很谢谢大家enjoy我们的演出」然后他问大家：「大家明天去哪里？有没有谁２天都来看我们的演出？」听到全场和应，他开心笑道，「２天都在的你们要多多指教，今天我真的很开心啊！」



渽民也跟大家打招呼「大家好，我是罗渽民，你们又漂亮又可爱，我爱你！」冧爆现场粉丝，叫声震裂整个场馆「首先很谢谢大家，我们的歌曲由头到现在这一刻都跟住我们一起唱」，在fans不停又大叫要求渽民表演撒娇，他也有求必应做出多个撒娇动作！令粉丝尖叫不断。他又接著说，「因为大家都给了我们好多力量跟动力，今天演唱会稍后完结，希望大家今晚能安全回家，因为大家的人身安全是最重要，大家今天辛苦了，今天的你们都好美呀～」而Jeno就直言觉得非常开心，坦言过去日子，是非常希望可以到香港跟歌迷见面:「不好意思到现在才来到这里跟大家见面，不过希望以后有更多见面的机会，其实我们之间远又不算远，近又不算近，希望我们互相将动力给对方，你们真的很漂亮！谢谢～」



23/3是仁俊的23岁生日，演唱会到最后，全场歌迷为他一起唱了生日歌，令他又开心又感动，「已经八年啦，终於来到香港开演唱会啦，终於可以跟大家见面，日前正好是我生日，今天就能来到香港跟大家见面及开演唱会，我真的觉得今天非常的特别，真的很感谢大家这八年一直等着我们，我想之后我们会有更多的机会，多多来跟大家玩，非常非常感谢大家，我真的非常爱你们！」



Mark就表示没想到可以在香港开到两场演唱会，又说 : 「你们的爱是特别的，你们不会忘记我们，一直以来很感谢你们！」这次是亚博疫情后首次韩星演唱会设有企位，七位成员最后更不让歌迷失望，走到舞台每个角落亲近粉丝，粉丝们也把握机会把很多的公仔礼物抛到台上，仁俊展示收到手工精致的生日咭，样子非常幸福满足。



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