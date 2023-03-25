KAI以〈Rover〉首度Solo拿下一位！《音樂銀行》獲獎爆哭，「出道11年還是淚流滿面」

EXO KAI自2020年開始Solo，近期出的《Rover》已是迷你三輯，昨（24）日以〈Rover〉首度以Solo身分拿下音樂放送一位。

昨日的《音樂銀行》，KAI打敗TWICE拿下一位，這個第一個Solo一位讓他忍不住淚水，他發表感言表示自己沒做好準備，「出道11年還是淚流滿面」，並謝謝粉絲EXO-L、SM娛樂工作人員以及家人，講一講又哭了。



安可舞台，舞群帶上一支玫瑰給他表演，KAI便刁著表演，看似性感又帥氣，中途卻仍止不住淚水……網友都被KAI的真性情打動，覺得他一邊忍淚一邊表演安可舞台太可愛，也有人注意到他的舞群相當為他開心，整個場面可以說又感動又可愛。也有粉絲聯想11年前EXO拿一位，KAI也是大哭特哭。



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KAI會後在社群發布心得，先向大家打招呼「我是今天第一次拿一位的KAI」，提及自己從來沒有以任何獎項為目標，只想做出讓自己滿意的舞台、成為所有人認可的歌手，「專注於自己的時間是最重要的」。不過隨著時間流逝，KAI表示現在最重要的目標是和大家一起共創回憶，「以留下幸福回憶的心情活動，卻收到了這樣意想不到的大禮，無比幸福」。

最後他說：「今天讓我哭的原因沒有別的，努力、時間、第一次拿到一位，這對我來說都不重要，最要的是大家給予我的愛，我深深感受到了那份心意。總是帶給我幸福的我們可愛的粉絲們，再次感謝大家。我會努力成為懂得感恩並回報大家的謙虛之人！非常感謝，我愛你們。」



太恭喜KAI了！！！最後再多聽幾次〈Rover〉吧！



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