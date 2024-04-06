谁说追星没用？他能让你中乐透啊！粉丝靠EXO Xiumin给的6位数字中奖了
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谁说追星没用？他能让你中乐透啊！粉丝靠EXO Xiumin给的6位数字中奖了

明星   2024年4月6日   星期六08:30   Tracy  

（封面图源：IG@e_xiu_o）

EXO Xiumin说的说字真的让粉丝中了乐透！！！

这几日韩网上一直流传著「Xiumin说的乐透号码真的中了四等奖」的内容，原来是前不久Xiumin举办了粉丝见面会，其中有个环节就是回答Xiumin回答粉丝们写在便条纸上的问题。

有粉丝就问了乐透的中奖号码，得知有6个数字后，就随口报了「4、11、13、18、20、32」，还调侃「这是秘密哦，如果真中奖了我怕自己被抓走。我都不记得我刚才说了什么。 」

没过几天，乐透就公开了第1113中奖号码，大奖号码为「11、13、20、21、32、44」，Xiumin说中了4个数字，为四等奖，奖金为5万韩币。 如果同组数字买5组的话，奖金就有25万。

不少粉丝公开了中奖认证照，表示：「追星能当饭吃啊？不，追星能让我中奖」、「返还粉丝见面会门票钱的Xiumin」、「下一期中奖号码会是多少？？」等。

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