【新歌〈Like Crazy〉舞台首公开】BTS Jimin发现美国知名主持Jimmy Fallon是他的死忠粉丝后，反应会如何

Jimmy 好投入这场情境剧啊～！XDD 难道是本色出演（挑眉）PS：Jimin 怎么可以如此性感又可爱~~~

BTS 防弹少年团的成员 Jimin（朴智旻）这次发行 solo 专辑《FACE》回归，不仅单独出演美国访谈节目《吉米・法伦今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），公开了主打歌〈Like Crazy〉的首个 live 舞台，还与主持人Jimmy Fallon表演了一段情境剧，相当爆笑有趣！



（影片建议设定英文字幕，自动翻译成中字观赏～）

▼Jimmy 其实是 Jimin 的超级粉丝，一开门就发现他穿著Chimmy的衣服，进去之后更是满坑满谷的周边商品，从吃的、用的、代言的到装饰物…等等，展现对 Jimin 满满的喜爱～：



*Chimmy是Jimin设计的BT21宇宙明星角色，最喜欢穿黄色帽T。



Jimmy 转身用电脑时，也被发现在制作 Jimin 的动画以及听他的新歌，只好慌张的赶走客人，Jimin 虽然略显慌张地逃离的房间，但其实他也很中意Jimmy，真是反转再反转啊～。XD



▼Jimin也在节目上公开了新歌〈Like Crazy〉的首个live舞台。



▼此外，节目的受访片段反应也相当热烈，Jimin 还教主持人可以到各个演唱会上可以用的舞蹈动作，这不是韩国伸展台的 Ending 经典画面吗～XD（可以快转到07:30观看）



▼〈Like Crazy〉MV：



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