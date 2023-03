N.Flying巡演加开澳门站：虽然车勋已入伍，但粉丝福利更是有增没减！

N.fia好好把握每次见面的机会!

韩国流行乐队N.Flying自结他手车勋在3月20日入伍后,知道很多粉丝也希望在其他成员入伍前争取见面的机会,因此主办单位万星国际娱乐文化有限公司便决定於4月23日(星期日)在「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》以回应歌迷的厚爱,而这亦是N.Flying在相隔4年之后,再次来到澳门表演,无疑是N.Fia的天大喜讯!



为了回馈观众们的支持,N.Flying更预备了加码的粉丝福利,希望和更多观众作近距离接触!最吸引的一定是名额加倍的「团体合照」福利,不单让N.Fia们能够跟N.Flying一起合照留下珍贵回忆,而且主办方更争取到总共500个名额的合照福利,惠及更多观众!另一方面,演出后的「欢送道别」福利,也由其他站只给购买最贵门票的观众,再加码送给购买$1,388门票的抽选幸运儿,名额多达680个!最后,还有「签名拍立得」和「签名海报」两大福利,足见N.Flying对粉丝的爱护,亦希望观众们能满载而归。



N.Flying自2015年正式出道后,一直也是K-pop界的代表乐队,其名字是结合了「NEW」和「Flying」而成,成员由队长兼主唱和Rapper的李承协、鼓手金宰铉、主唱柳会胜、低音结他手徐东成和结他手车勋组成。除了冠军歌《Rooftop》,也有《GOOD BAM》、《Oh really.》等多首代表作,最近也为韩星李帝勋主演的大热韩剧《模范的士2》(模范计程车2)献唱OST《Wonderful Night》,大受欢迎。N.Flying的歌迷们,千万不要错过这场精彩的演出!



如果你想珍惜跟N.Flying相聚的日子,请锁定4月3日(星期一)中午12时,《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》的门票就会在[澳门百老汇] 网站公开发售。票价分为:$1,888、$1,388、$888,相关福利和名额可参考附图。如希望知道更多《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》的相关资讯,请继续留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新,以及新闻公布。

2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU

演出日期及时间:2023年4月23日(日)晚上7时

演出地点:「澳门百老汇™」- 百老汇舞台

门票:港币HKD/澳门币MOP $1,888 / $1,388 / $888

公开发售:4月3日(一)中午12时起

售票平台:「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

粉丝福利:

- 欢送道别:所有购买价值HKD/MOP $1,888门票者及购买价值HKD/MOP $1,388门票者中抽选680人

- 团体合照(每20人一组):购买价值HKD/MOP $1,888门票者中抽选400人及购买价值HKD/MOP $1,388门票者中抽选100人

- 签名海报:购买价值HKD/MOP $1,888门票者中抽选80人及购买价值HKD/MOP $1,388门票者中抽选20人

- 签名拍立得(每位成员各10张):购买价值HKD/MOP $1,888门票者中抽选30人及购买价值HKD/MOP $1,388门票者中抽选10人

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻