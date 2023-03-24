金在中自爆已冷冻精子，去婚姻介绍所可能第一轮就要被淘汰！网友：听完真的很害怕XD

哈哈哈哈哈，听完原因居然有些心疼金在中。

前不久，金在中作客了Channel A的综艺节目《最近男人的生活-新郎课业》，公开了自己的单身生活，他找到关系很好的大哥的餐厅，向他吐露关於结婚的烦恼。实际上这两人每次见面都会聊起婚事，看得出他们内心有多么想要结婚组建家庭了。

大哥问金在中是否是真心想要结婚，金在中表示：「我们最大的问题就是没时间，别说谈恋爱了，连朋友都没时间见。」 大哥接著称：「老实说你要是去婚姻介绍所的话，第一轮就会被淘汰，因为你有8个姊姊。」 指出了金在中结不了婚的症结所在。 金在中听了之后表达了赞同之意，称：「姐姐们已经公开表示过了，绝对不会管我俩。」



金在中於2003年作为男团东方神起的一员出道，人气席卷全亚洲，东方神起可是韩流二代团的巅峰团队，即使后期他离团出走，和队友朴有天、 金俊秀组成JYJ，受到SM娱乐的封杀不能在韩国音乐节目中亮相也没能阻挡得住粉丝对他们的喜爱，在日本也享有超高人气，如今早就挣得钵满盆满，同时金在中拥有「漫撕男」的帅气外型，按理说是不错的新郎人选，但现实中似乎不是那么一回事。 网友们看了相关节目后，纷纷留言表示：「居然有8个姊姊」、「想想之后会有8名姑姐，吓死了」、「虽然他是金在中，但他有8名姊姊，算了算了」等。



此外，节目中金在中还透露自己虽然暂时没有要结婚的想法，但是他已经做好了准备，早在三年前就已经储存精子。主持人问他为什么会选择去冻精，他坦诚表示：「当然是想在我还年轻一点的时候把我的基因储存下来。 」金在中不忘自爆其中的趣事，称：「像尿检一样要装好给人家，我在外面等待的时候突然听见护士大喊一声『金在中先生』，非常尴尬，一下子就被发现了，很不好意思。」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻