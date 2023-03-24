N.Flying巡演加開澳門站：雖然車勳已入伍，但粉絲福利更是有增沒減！

N.fia好好把握每次見面的機會！

韓國流行樂隊N.Flying自結他手車勳在3月20日入伍後，知道很多粉絲也希望在其他成員入伍前爭取見面的機會，因此主辦單位萬星國際娛樂文化有限公司便決定於4月23日（星期日）在「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》以回應歌迷的厚愛，而這亦是N.Flying在相隔4年之後，再次來到澳門表演，無疑是N.Fia的天大喜訊！



為了回饋觀眾們的支持，N.Flying更預備了加碼的粉絲福利，希望和更多觀眾作近距離接觸！最吸引的一定是名額加倍的「團體合照」福利，不單讓N.Fia們能夠跟N.Flying一起合照留下珍貴回憶，而且主辦方更爭取到總共500個名額的合照福利，惠及更多觀眾！另一方面，演出後的「歡送道別」福利，也由其他站只給購買最貴門票的觀眾，再加碼送給購買$1,388門票的抽選幸運兒，名額多達680個！最後，還有「簽名拍立得」和「簽名海報」兩大福利，足見N.Flying對粉絲的愛護，亦希望觀眾們能滿載而歸。



N.Flying自2015年正式出道後，一直也是K-pop界的代表樂隊，其名字是結合了「NEW」和「Flying」而成，成員由隊長兼主唱和Rapper的李承協、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝、低音結他手徐東成和結他手車勳組成。除了冠軍歌《Rooftop》，也有《GOOD BAM》、《Oh really.》等多首代表作，最近也為韓星李帝勳主演的大熱韓劇《模範的士2》（模範計程車2）獻唱OST《Wonderful Night》，大受歡迎。N.Flying的歌迷們，千萬不要錯過這場精彩的演出！



如果你想珍惜跟N.Flying相聚的日子，請鎖定4月3日（星期一）中午12時，《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》的門票就會在[澳門百老匯] 網站公開發售。票價分為：$1,888、$1,388、$888，相關福利和名額可參考附圖。如希望知道更多《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。

2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU

演出日期及時間：2023年4月23日（日）晚上7時

演出地點：「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,888 / $1,388 / $888

公開發售：4月3日（一）中午12時起

售票平台：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

粉絲福利：

- 歡送道別：所有購買價值HKD/MOP $1,888門票者及購買價值HKD/MOP $1,388門票者中抽選680人

- 團體合照（每20人一組）：購買價值HKD/MOP $1,888門票者中抽選400人及購買價值HKD/MOP $1,388門票者中抽選100人

- 簽名海報：購買價值HKD/MOP $1,888門票者中抽選80人及購買價值HKD/MOP $1,388門票者中抽選20人

- 簽名拍立得（每位成員各10張）：購買價值HKD/MOP $1,888門票者中抽選30人及購買價值HKD/MOP $1,388門票者中抽選10人

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