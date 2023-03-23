【韩网热帖】《黑暗荣耀》里稍微有点不幸的角色们

原PO表示以下的人物都有点不幸...

1) 一无所知就被退婚的惠程前男友

2) 学期还没结束就失去班主任的小孩们

3) 因为客人没结账就离开而苦恼难道要自己贴钱的朱如炡医院前台

4) 客人拿了很多东西却突然跑掉、只能自己代为整理的便利店工读生

5) 睡得好好的突然隔壁起火而被迫失眠的文同珢邻居们

你们还有觉得哪位是稍微有点不幸的呢？

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💬 韩国网友评论：

1. 还有在文同珢之前当班主任却突然被赶走的人

2. 入住全宰寯公寓的所有人......

3. YouTube爆出新闻「新公寓散发恶臭」观看量超高

4. 到时候负责把他从水泥里挖出来的工人们也很不幸...

5. 突然失去爸爸的路易十一

6. 路易要饿肚子一段时间了，好可怜

7. 要从有钱人家的狗变成流浪动物救助中心的狗了吗

8. 突然失业的睿帅保姆阿姨

9. 被朱如炡说「完全没治好我」而受到心理伤害的咨询师

10. 天天给围棋公园补充棋子的管理者......

11. 还有涎镇妈妈的朋友们，「英爱啊一起走啦英爱啊~」英爱就是不回头kkk

12. 因为河度领妈妈而委屈关门的饺子店员工们

13. 全宰寯的律师也很倒楣kkk笑死

14. 真是到处给人造成损失kkk

15. 大家的共情能力都好强啊kkk

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