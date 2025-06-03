韩团N.Flying全员集合澳门开唱 约定粉丝庆祝出道10周年

在K-pop界拥有「信听乐团」美誉的N.Flying，在今年2月继成员金宰铉完成兵役退伍后，正式全员晋升为役毕偶像，完成国民责任。而在刚过去的5月20日，他们更正式踏入出道10周年的大日子，可见2025年对N.Flying来说，绝对是重要的一年。因此，他们宣布将於2025年8月9日（星期六）来到「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行《2025 N.Flying LIVE ‘&CON4:FULL CIRCLE’ in MACAU》演唱会，跟全世界的N.Fia（粉丝名称）庆祝他们的出道10周年！

为了要跟歌迷们欢度意义重大的出道10周年，N.Flying更特别为今次巡演加推福利，好像为澳门场特别准备的限定小卡，只要是购票观众便保证获得，人人有份，永不落空！而「亲笔签名海报」除增加了名额，更推广至购买$899门票的观众，也有机会得到，可见N.Flying希望照顾更多粉丝。再加上观看「彩排」、「击掌」、「团体合照」、「亲笔签名拍立得」等丰富福利，绝对能够让N.Fia留下美好的回忆。



由队长兼主唱和Rapper的李承协、结他手车勋、鼓手金宰铉、主唱柳会胜和低音结他手徐东成组成的N.Flying，自2015年正式出道后，便成为K-pop界的代表乐队，除了其名字是结合「NEW」和「FLYING」而成，更因为每首歌曲均「信得过且值得一听」而赢得「信听乐团」的美誉。N.Flying不单拥有《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作，成员们更参与了韩剧、综艺节目等各类型工作，绝对是多才多艺。



想亲身跟N.Flying一同庆祝出道10周年和细听他们的现场演绎，就不要错过6月25日（星期三）中午12时，《2025 N.Flying LIVE ‘&CON4:FULL CIRCLE’ in MACAU》演唱会的门票就会在银河票务、KKTIX、大麦网公开发售。票价分为：$1,799、$1,399、$899，相关福利和名额可参考附图。如希望知道更多演出的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的FB, IG, X, 微博和小红书更新，以及新闻公布。



2025 N.Flying LIVE '&CON4:FULL CIRCLE' in MACAU

日期： 2025年8月9日（星期六）

时间： 晚上6时

地点： 「澳门百老汇™」- 百老汇舞台

票价：澳门币/港币 $1,799 / $1,399 / $899

公开售票时间：2025年6月25日 中午12时 （星期三）

票务平台：银河票务（galaxyticketing.com）、KKTIX（kktix.com）、大麦网（damai.cn）

粉丝福利：彩排环节 / 击掌 / 团体合照 (10人一组) / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得 / 澳门限定小卡（随机一张）

主办单位：Soul N Joy

协办单位：Ample Hope Entertainment, KKLIVE

经纪公司：FNC ENTERTAINMENT

巡回经纪：Media Creative International

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