BLACKPINK粉黑风暴本周正式席卷全台！盘点三招应援攻略你准备好了吗？
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BLACKPINK粉黑风暴本周正式席卷全台！盘点三招应援攻略你准备好了吗？

KPOP   2023年3月16日   星期四22:28   韩星网  

（封面图源：Twitter@BLACKPINK）

粉黑风暴正式来袭！人气天团BLACKPINK的世界巡回演唱会《BORN PINK》将在这个周末18 日、19日在台开唱！

出道迈入第七年的BLACKPINK成员们年纪轻轻就缔造了众多惊人的世界纪录，包括2022年发行《BORN PINK》专辑时，在英国官方排行榜、以及美国告示牌分别荣登榜首，成为「首次荣登英国官方专辑排行榜第一名的K-POP女团」，以及「首次荣登美国公告牌专辑榜第一名的K-POP女团」等，不过面对一票难求的现象级演唱会，你是否真的已经准备好应援自己追随已久的女神？以下Disney+为BLINK们盘点3招应援攻略，一起来看看大家是否真的已经准备好参加女子天团BLACKPINK的演唱会！

攻略1：复习BLACKPINK五周年纪录片《BLACKPINK：The Movie》
《BLACKPINK: The Movie》是BLACKPINK送给粉丝们的一封情书，因为这部纪录片不私藏的公开了从未曝光过的MV花絮、独家采访、以及演场会彩排片段等珍贵画面，更收录了BLACKPINK 共10场现场表演，让粉丝在家就能享受身处演唱会现场般的视觉和听觉飨宴。此外，Rosé也在《BLACKPINK：The Movie》中的访谈表示：「随著我们不断地成长，我很高兴一路上有BLINK的陪伴」，Jisoo也向粉丝喊话：「希望你们能和BLACKPINK一起走到最后，一生相伴，谢谢你们，我永远爱你们。」《BLACKPINK：The Movie》已於Disney+ 正式上线，想更加了解BLACKPINK 的粉丝们务必把握演唱会前的时间好好重温复习！

攻略2：BLACKPINK专属的应援口号务必熟记
身为席卷全球的超大势女团，BLACKPINK怎么可能少了属於他们的专属口号呢！为了展现台湾BLINK 对粉丝们的爱，粉丝们也为BLACKPINK 的每一首歌量身打造出不同的应援口号，并将在演唱会中大声呼喊Jennie、Lisa、Jisoo、和Rosé四位团员的名字，让女神们感受到来自台湾粉丝满满的支持，如果你还不知道应援台词是什么，务必要赶在演唱会前好好恶补！

攻略3：这些经典热门歌曲快听熟！
BLACKPINK 独树一格的表演风格是其备受全球观众喜爱的原因之一，他们跨越国籍、超越性别、凭藉精彩的演出风靡全世界，而纪录片《BLACKPINK：The Movie》中也为观众收录了《THE SHOW》、《IN YOUR AREA》等十多首 BLACKPINK 的热门歌曲，不论你是想为演唱会好好练歌，或是没有抢到票想体验亲临现场的感动，《BLACKPINK：The Movie》将带你好好沉浸在BLACKPINK热血又动人的歌声和故事中。

BLACKPINK的四位成员自出道以来互相扶持、相知相惜，成员Jennie更多次表示「BLACKPINK是我的根，一日BLACKPINK，终生BLACKPINK」，在《BLACKPINK: The Movie》独家收录的成员访谈中，Lisa也感性分享：「现在我们什么都不用说，看著对方的眼睛就知道对方在想什么」，让粉丝们动容不已。

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