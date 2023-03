BLACKPINK粉黑风暴本周正式席卷全台！盘点三招应援攻略你准备好了吗？

粉黑风暴正式来袭!人气天团BLACKPINK的世界巡回演唱会《BORN PINK》将在这个周末18 日、19日在台开唱!

出道迈入第七年的BLACKPINK成员们年纪轻轻就缔造了众多惊人的世界纪录,包括2022年发行《BORN PINK》专辑时,在英国官方排行榜、以及美国告示牌分别荣登榜首,成为「首次荣登英国官方专辑排行榜第一名的K-POP女团」,以及「首次荣登美国公告牌专辑榜第一名的K-POP女团」等,不过面对一票难求的现象级演唱会,你是否真的已经准备好应援自己追随已久的女神?以下Disney+为BLINK们盘点3招应援攻略,一起来看看大家是否真的已经准备好参加女子天团BLACKPINK的演唱会!

攻略1:复习BLACKPINK五周年纪录片《BLACKPINK:The Movie》

《BLACKPINK: The Movie》是BLACKPINK送给粉丝们的一封情书,因为这部纪录片不私藏的公开了从未曝光过的MV花絮、独家采访、以及演场会彩排片段等珍贵画面,更收录了BLACKPINK 共10场现场表演,让粉丝在家就能享受身处演唱会现场般的视觉和听觉飨宴。此外,Rosé也在《BLACKPINK:The Movie》中的访谈表示:「随著我们不断地成长,我很高兴一路上有BLINK的陪伴」,Jisoo也向粉丝喊话:「希望你们能和BLACKPINK一起走到最后,一生相伴,谢谢你们,我永远爱你们。」《BLACKPINK:The Movie》已於Disney+ 正式上线,想更加了解BLACKPINK 的粉丝们务必把握演唱会前的时间好好重温复习!

攻略2:BLACKPINK专属的应援口号务必熟记

身为席卷全球的超大势女团,BLACKPINK怎么可能少了属於他们的专属口号呢!为了展现台湾BLINK 对粉丝们的爱,粉丝们也为BLACKPINK 的每一首歌量身打造出不同的应援口号,并将在演唱会中大声呼喊Jennie、Lisa、Jisoo、和Rosé四位团员的名字,让女神们感受到来自台湾粉丝满满的支持,如果你还不知道应援台词是什么,务必要赶在演唱会前好好恶补!

攻略3:这些经典热门歌曲快听熟!

BLACKPINK 独树一格的表演风格是其备受全球观众喜爱的原因之一,他们跨越国籍、超越性别、凭藉精彩的演出风靡全世界,而纪录片《BLACKPINK:The Movie》中也为观众收录了《THE SHOW》、《IN YOUR AREA》等十多首 BLACKPINK 的热门歌曲,不论你是想为演唱会好好练歌,或是没有抢到票想体验亲临现场的感动,《BLACKPINK:The Movie》将带你好好沉浸在BLACKPINK热血又动人的歌声和故事中。



BLACKPINK的四位成员自出道以来互相扶持、相知相惜,成员Jennie更多次表示「BLACKPINK是我的根,一日BLACKPINK,终生BLACKPINK」,在《BLACKPINK: The Movie》独家收录的成员访谈中,Lisa也感性分享:「现在我们什么都不用说,看著对方的眼睛就知道对方在想什么」,让粉丝们动容不已。

It feels so good to be back on tour, especially kicking off with our Malaysian BLINK We had so much fun with you guys and hope to see you all again soon!#BLACKPINK #블랙핑크 #BORNPINK #BLACKPINK_WORLDTOUR #BLACKPINK_BORNPINK #KUALALUMPUR #HIGHLIGHT #YG pic.twitter.com/qt1nZO7Uv8