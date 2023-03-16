Miu Miu Select系列揭幕 (G)I-dle成员MINNIE亲临香港

为展现 Miu Miu 深受欢迎的鲜明个性与独特风格，Miu Miu 邀请品牌好友从新一季作品挑选心仪的成衣、包款、鞋履、珠宝及眼镜，每一款均精心搭配专属名牌，组成极具个人风格的Miu Miu Select 系列。

为庆祝 Minnie 从 2023 春夏作品挑选的专属 Miu Miu Select 系列， Miu Miu 隆重其事今(16日)於置地广塲专门店举办酒会派对。活动特别邀请 (G)I-dle 成员 Minnie 亲临香港与粉丝见面，其他红星包括：倪晨㬢、吴家忻、徐濠萦、王智骞、范麒智、陈汉娜、李静仪，时尚达人崔乘飞，造型师马天佑及城中名人林心儿、邓爱嘉、张翡玶、霍咏盈等等亦到场率先欣赏全新Miu Miu Select系列。派对盛会在 DJ Subi Yeti 及 Jerry Haha 的音乐下结束。



从 2019 年 5 月开始，Miu Miu Select相继在多个城市推出，邀请了不同品牌好友合作，包括模特儿兼设计师 Georgia May Jagger (伦敦)、演员、导演、模特儿兼时装设计师 Chloë Sevigny (纽约) 、造型师兼时尚博主 Veronika Heilbrunner (莫斯科) 、模特儿 Poppy Delevingne (米兰) 、模特儿兼设计师 Alexa Chung (东京)、模特儿 Jessica Kahawaty (杜拜) 、艺人杨超越 (上海) 以及歌手 Clara Luciani (巴黎)等。



2022 年，Miu Miu Select 与黎巴嫩歌手兼视觉艺术家 Dana Hourani 登陆杜拜和与时尚博主Yoyo Cao 登陆新加坡。及后与模特儿、演员兼心理健康运动推广家 Adwoa Aboah 登陆米兰，与模特兼造型师 Lotta Volkova登陆东京，最后与演员 Sydney Sweeney登陆纽约。跟以往一样，Miu Miu 置地广塲专门店内展售著 Minnie 专属 Miu Miu Select 系列单品，每件单品皆附有 Minnie 订制标签。



为呈现完美个性化展演，在活动过程中，每件商品的标签上皆附有 Minnie 的亲笔签名、专属购物袋和礼盒包装。所有产品在即日至 3 月 31 日会在置地广塲专门店及 MiuMiu.com 独家发售，并采用特别设计的 Miu Miu Select 包装。





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