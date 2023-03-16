BLACKPINK粉黑風暴本週正式席捲全台！盤點三招應援攻略你準備好了嗎？

粉黑風暴正式來襲！人氣天團BLACKPINK的世界巡迴演唱會《BORN PINK》將在這個週末18 日、19日在台開唱！

出道邁入第七年的BLACKPINK成員們年紀輕輕就締造了眾多驚人的世界紀錄，包括2022年發行《BORN PINK》專輯時，在英國官方排行榜、以及美國告示牌分別榮登榜首，成為「首次榮登英國官方專輯排行榜第一名的K-POP女團」，以及「首次榮登美國公告牌專辑榜第一名的K-POP女團」等，不過面對一票難求的現象級演唱會，你是否真的已經準備好應援自己追隨已久的女神？以下Disney+為BLINK們盤點3招應援攻略，一起來看看大家是否真的已經準備好參加女子天團BLACKPINK的演唱會！

攻略1：複習BLACKPINK五週年紀錄片《BLACKPINK：The Movie》

《BLACKPINK: The Movie》是BLACKPINK送給粉絲們的一封情書，因為這部紀錄片不私藏的公開了從未曝光過的MV花絮、獨家採訪、以及演場會彩排片段等珍貴畫面，更收錄了BLACKPINK 共10場現場表演，讓粉絲在家就能享受身處演唱會現場般的視覺和聽覺饗宴。此外，Rosé也在《BLACKPINK：The Movie》中的訪談表示：「隨著我們不斷地成長，我很高興一路上有BLINK的陪伴」，Jisoo也向粉絲喊話：「希望你們能和BLACKPINK一起走到最後，一生相伴，謝謝你們，我永遠愛你們。」《BLACKPINK：The Movie》已於Disney+ 正式上線，想更加了解BLACKPINK 的粉絲們務必把握演唱會前的時間好好重溫複習！

攻略2：BLACKPINK專屬的應援口號務必熟記

身為席捲全球的超大勢女團，BLACKPINK怎麼可能少了屬於他們的專屬口號呢！為了展現台灣BLINK 對粉絲們的愛，粉絲們也為BLACKPINK 的每一首歌量身打造出不同的應援口號，並將在演唱會中大聲呼喊Jennie、Lisa、Jisoo、和Rosé四位團員的名字，讓女神們感受到來自台灣粉絲滿滿的支持，如果你還不知道應援台詞是什麼，務必要趕在演唱會前好好惡補！

攻略3：這些經典熱門歌曲快聽熟！

BLACKPINK 獨樹一格的表演風格是其備受全球觀眾喜愛的原因之一，他們跨越國籍、超越性別、憑藉精彩的演出風靡全世界，而紀錄片《BLACKPINK：The Movie》中也為觀眾收錄了《THE SHOW》、《IN YOUR AREA》等十多首 BLACKPINK 的熱門歌曲，不論你是想為演唱會好好練歌，或是沒有搶到票想體驗親臨現場的感動，《BLACKPINK：The Movie》將帶你好好沉浸在BLACKPINK熱血又動人的歌聲和故事中。



BLACKPINK的四位成員自出道以來互相扶持、相知相惜，成員Jennie更多次表示「BLACKPINK是我的根，一日BLACKPINK，終生BLACKPINK」，在《BLACKPINK: The Movie》獨家收錄的成員訪談中，Lisa也感性分享：「現在我們什麼都不用說，看著對方的眼睛就知道對方在想什麼」，讓粉絲們動容不已。

It feels so good to be back on tour, especially kicking off with our Malaysian BLINK We had so much fun with you guys and hope to see you all again soon!#BLACKPINK #블랙핑크 #BORNPINK #BLACKPINK_WORLDTOUR #BLACKPINK_BORNPINK #KUALALUMPUR #HIGHLIGHT #YG pic.twitter.com/qt1nZO7Uv8 — BLACKPINKOFFICIAL (@BLACKPINK) March 10, 2023

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞