BLACKPINK粉黑風暴本週正式席捲全台！盤點三招應援攻略你準備好了嗎？
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BLACKPINK粉黑風暴本週正式席捲全台！盤點三招應援攻略你準備好了嗎？

KPOP   2023年3月16日   星期四22:28   韓星網  

（封面圖源：Twitter@BLACKPINK）

粉黑風暴正式來襲！人氣天團BLACKPINK的世界巡迴演唱會《BORN PINK》將在這個週末18 日、19日在台開唱！

出道邁入第七年的BLACKPINK成員們年紀輕輕就締造了眾多驚人的世界紀錄，包括2022年發行《BORN PINK》專輯時，在英國官方排行榜、以及美國告示牌分別榮登榜首，成為「首次榮登英國官方專輯排行榜第一名的K-POP女團」，以及「首次榮登美國公告牌專辑榜第一名的K-POP女團」等，不過面對一票難求的現象級演唱會，你是否真的已經準備好應援自己追隨已久的女神？以下Disney+為BLINK們盤點3招應援攻略，一起來看看大家是否真的已經準備好參加女子天團BLACKPINK的演唱會！

攻略1：複習BLACKPINK五週年紀錄片《BLACKPINK：The Movie》
《BLACKPINK: The Movie》是BLACKPINK送給粉絲們的一封情書，因為這部紀錄片不私藏的公開了從未曝光過的MV花絮、獨家採訪、以及演場會彩排片段等珍貴畫面，更收錄了BLACKPINK 共10場現場表演，讓粉絲在家就能享受身處演唱會現場般的視覺和聽覺饗宴。此外，Rosé也在《BLACKPINK：The Movie》中的訪談表示：「隨著我們不斷地成長，我很高興一路上有BLINK的陪伴」，Jisoo也向粉絲喊話：「希望你們能和BLACKPINK一起走到最後，一生相伴，謝謝你們，我永遠愛你們。」《BLACKPINK：The Movie》已於Disney+ 正式上線，想更加了解BLACKPINK 的粉絲們務必把握演唱會前的時間好好重溫複習！

攻略2：BLACKPINK專屬的應援口號務必熟記
身為席捲全球的超大勢女團，BLACKPINK怎麼可能少了屬於他們的專屬口號呢！為了展現台灣BLINK 對粉絲們的愛，粉絲們也為BLACKPINK 的每一首歌量身打造出不同的應援口號，並將在演唱會中大聲呼喊Jennie、Lisa、Jisoo、和Rosé四位團員的名字，讓女神們感受到來自台灣粉絲滿滿的支持，如果你還不知道應援台詞是什麼，務必要趕在演唱會前好好惡補！

攻略3：這些經典熱門歌曲快聽熟！
BLACKPINK 獨樹一格的表演風格是其備受全球觀眾喜愛的原因之一，他們跨越國籍、超越性別、憑藉精彩的演出風靡全世界，而紀錄片《BLACKPINK：The Movie》中也為觀眾收錄了《THE SHOW》、《IN YOUR AREA》等十多首 BLACKPINK 的熱門歌曲，不論你是想為演唱會好好練歌，或是沒有搶到票想體驗親臨現場的感動，《BLACKPINK：The Movie》將帶你好好沉浸在BLACKPINK熱血又動人的歌聲和故事中。

BLACKPINK的四位成員自出道以來互相扶持、相知相惜，成員Jennie更多次表示「BLACKPINK是我的根，一日BLACKPINK，終生BLACKPINK」，在《BLACKPINK: The Movie》獨家收錄的成員訪談中，Lisa也感性分享：「現在我們什麼都不用說，看著對方的眼睛就知道對方在想什麼」，讓粉絲們動容不已。

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