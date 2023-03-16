XODIAC队长LEX 23岁牛一：SOLO片段预示新舞神诞生！
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XODIAC队长LEX 23岁牛一：SOLO片段预示新舞神诞生！

明星   2023年3月16日   星期四23:27   韩星网  

（封面图源：天加一文化传媒提供）

大家觉得这队新男团如何呢？

由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ NEWBIES打造的首队K-POP男团XODIAC，已於本周一公开首支Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》，短短数天已有近10万点击，引起全城粉丝热烈讨论。

适逢XODIAC的队长LEX今日23岁（韩国虚龄24岁）生日，其事务所OCJ突袭公开LEX的《Friction》个人solo片段，可谓令fans喜上加喜。LEX於公开的片段中穿上名牌LOUIS VUITTON白色西装上阵，并於香港迪士尼乐园酒店内载歌载舞，令粉丝回味无穷。

LEX於片段中大展舞技，并将他从中学时间就苦练的现代舞技展现人前，预示新舞神的诞生。至於其队友亦趁彩排时为LEX庆祝，令LEX大感惊喜。

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