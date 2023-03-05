SEVENTEEN成员DK疑似视讯签售时滑手机，「镜片反光」大穿帮？ 正反方网路激战：敷衍粉丝vs是工作人员手机

近日韩论坛搬运了一个外国粉丝贴出的脱粉后记，粉丝称DK与她通话时低头滑手机令她心寒，立即引起众多网友愤慨抨击，但也有人贴出其他影片证据为DK澄清。

这名粉丝曾经和DK视讯，后来经人提醒仔细看重播时，意外发现DK低头听她讲话时镜片反光里竟出现滑手机的一幕，疑似有长达30秒都在和别人打字聊天。 该粉丝视讯当时有询问DK手机是否在身边、可否自拍合照，「镜片反光显示你一把推开了手机」，随后表示不可以。



这名心碎的粉丝反省也许是自己韩语不够好、讲话不够有趣才令DK分心，但仍然很难接受偶像视讯时竟偷偷回复别人的讯息。 不过即便如此，也因为过往他带来的快乐而无法狠心讨厌他。



这则发在微博的爆料很快被韩网论坛theqoo转载，在凌晨时分迅速收获1700多条评论，大部份都是表示对DK的愤慨以及对这名粉丝的心疼（目前该贴文已删除）。 因为一次视讯签售只有短短2分钟时间，粉丝为了和本命一对一聊天2分钟往往要花掉几百万韩元去抽签、还不一定抽中，所以换算下来即使1秒钟对粉丝也十分宝贵，不论从金钱或情绪角度而言。



不过很快有网友为DK发声，并贴出其他视讯影片作为证据。 反驳者表示DK一直对粉丝非常用心、每个参加过视讯通话的人都有目共睹，也经常在Weverse向粉丝汇报行程。



‼️‼️ 이석민 화상미팅에 대한 설명입니다‼️‼️



안경이 반사된 휴대폰이 눈에 띄었지만, 이석민의 손이 위, 스크린에 있는 게 분명했다.또 석민이 팬 한 명 한 명에게 신경을 쓴다는 것을 여러 차례 참석했던 사람들은 알고 있었지만 #도겸 #DK pic.twitter.com/y11D76Kwwk — Insteadgny (@insteadgny) March 3, 2023

最重要的是当他把双手都放在脸部附近时，镜片反光里依然有滑手机的画面，据此推论那部手机应该属於坐在对面的工作人员，无辜的DK完全是遭到误会，希望大家不要再散播臆测的谣言。



LMAO, IT WASNT DK AT ALL, IT WAS THE STAFF



sorry not sorry but if yall believe that 4 secs vid, yall bunch of fools pic.twitter.com/uSiFcgKEVO —(@hrtcoups) March 4, 2023

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