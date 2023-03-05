【韩网热议】如果一条街上有这5家速食店的话，想吃汉堡要怎么选？其实这家本土餐厅也值得推荐

也许是最近韩国物价疯涨，导致了速食餐厅人气爆棚。

速食被不少人吐槽是垃圾食品，非要这么说的话，其实汉堡有些委屈，汉堡结合了脂肪、碳水化合物、蛋白质，是饱腹神器，加上一个套餐才不到10000块（韩币，下同），对不少学生党、刚出社会收入不稳的年轻人来说，速食餐厅反而是上上之选。 如果不在意热量的话，充满油香味的炸鸡汉堡、薯条、蛋挞也很诱人。

韩国除了KFC、麦当劳、汉堡王这种全球闻名的速食连锁店之外，还有本土的Lotteria和MOM's TOUCH，最近韩网上就有一条热度极高的讨论帖，「如果一条街上有KFC、麦当劳、汉堡王、Lotteria和MOM's TOUCH，你们会选择哪家？」。

韩国网友们的讨论十分热烈，各有各的道理，各有的的口味。 有网友去麦当劳只会点「麦辣鸡腿汉堡」，有人去KFC只为了那口热乎乎的蛋挞，有人去汉堡王是因为肉多.......



Lotteria和MOM's TOUCH作为韩国本土速食品牌，在国际品牌夹缝中存生，也有一定的地位，Lotteria推出了非常符合本地人口味的米饭汉堡，将面包换成了米饭，口味非常奇特。 他家的热卖汉堡则是「虾肉汉堡」，虾肉紧实多汁，吃一口满嘴海洋的味道。



MOM's TOUCH和KFC打对台，既有汉堡也有炸鸡，是便宜又好吃的存在，在网友们中还流传著一句「有钱汉堡王，没钱MOM's TOUCH」。 炸鸡汉堡是常青树一样的存在，酱料是独家配方，不会腻，是别家买不到的味道。

其实，哪怕是麦当劳这类全球型连锁店，到了本土之后口味都会有改变。下次去韩国，如果不介意吃速食餐厅的话，这几家都可以去尝尝看喔。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻