SEVENTEEN成员THE 8对追星粉丝的真挚提醒：不要把我们放在你们的第一位！

THE 8（徐明浩）一席人间清醒的话，希望能点醒更多正在追星的粉丝，人生的优先到底是什么？给出了他心中的答案。

SEVENTEEN 官方 youtube 频道更新了以[TEA 8]为主题的影片，成员THE 8泡茶，并与Vernon一起品尝，也一同读出来自粉丝CARAT克拉的烦恼，给出他们的见解和想法。



其中有一位粉丝的问题是：「现在最困扰我的...是如何对我的工作和职业生涯保持热情，我在工作中感受不到热情，仅仅为了勉强维持生活和购买SEVENTEEN的演唱会门票而赚钱，能告诉我该怎么做吗？」

Vernon 能感受到这位粉丝就算是工作，也想要做些自己能够更加主动的事，且希望能够投入自身的热情。THE 8 附和表示当然那是最理想的状态，但很多人都会迫不得已的选择一份工作，或者是选了想做的工作，但情况却不是很好、很累，跟想像有著很大的差别，但还是希望大家坚持住，很多人都是这样生活的。



Vernon：「我大胆地告诉大家一件事，在非常厌倦、感到无趣的工作中，打开思绪，试著在这个工作过程中找些可以提起兴趣的部份，也会是一种方法。」

THE 8：「对，其实那是最明智的！如果我无法去改变，那就试著更开心地做是最有智慧的选择。要在最坏的情况下，找到最好的办法，抱著这种心态，做别的事情时，才可以更加享受，也可以适应其他环境，本来这世上的所有事情大多是事与愿违的。」、「工作该有多累啊，赚了钱，虽然能来看我们，我们也非常感谢

但还是希望能对自己更好一些。」



THE 8 最后这段话，更是经常对粉丝们提醒的事情：「我平时也会对克拉讲，不要把我们放在你们的第一位！要把自己放在第一位，然后把自己周围的家人和朋友放在第二位，然后我们呢...只是大家疲惫的人生中，一抹有趣的点缀，这是我希望的。」、「我觉得那就是我们该做的事情，当然我们也会在我们所处的位置上，认真努力，会想著克拉继续努力，（大家应该）懂我们的心吧？」」



▼影片中还有许多很能够产生共鸣的提问与解答，有兴趣也可以看一下喔！（要粉丝们把自己放在第一位的片段在25:40）



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