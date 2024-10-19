SEVENTEEN 最累&难舞曲 TOP.5 VS 圆佑可以跳100遍的轻松最爱曲！你知道是哪几首吗～

一起来猜猜看男团 SEVENTEEN 最累舞曲是哪五首！你心中第一个想到的歌曲有在文章里吗？

说实话，写10首也是很容易，但我们就提「最累&难」的五首歌曲，毕竟 SEVENTEEN「刀群舞」、「舞台匠人」等名号非常响亮，即使出道多年都还是非常严格看待自身表演，给粉丝们呈现最棒的舞台。连明星也称赞他们，没看过出道这么多年，舞还这么难这么累的团体，就知道他们有多坚持。



第一首是2018年5月〈call call call〉，成员表示就像拿著哑铃在跳有氧舞蹈，腿真的一直在动～。



MV：



第二首是2019年8月〈HIT〉，成员表示光听音乐就知道不简单，跳跃的部份非常多，光是副歌就15次，看完吓了一跳，跳到腿麻。



MV：



第三首是〈MAESTRO〉，主要是后半段「Dance Break」的部份，又帅又难一点也不轻松！



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第四首是2023年4月〈Super〉（孙悟空），非常需要力道的一首歌曲，同时，此阶段被视为最多粉丝入坑的时期，超过两百名舞者拍摄的MV也相当吸睛！



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第五首是2020年10月〈HOME;RUN〉，如同歌舞剧般的呈现方式，让舞台多了更多趣味性，光听练习时的脚步声就知道多不简单啦～！



MV：



上面这几首肯定是有遗珠的！大家心中的 SEVENTEEN 最累&难舞曲 TOP.5 又是哪些呢？欢迎留言跟我们分享！！



最后，分享一下圆佑可以跳100遍的轻松最爱曲！〈_WORLD〉



圆佑破百万的幸福直拍：



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