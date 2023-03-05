《Delivery Man》尹灿荣子承母业开计程车却被失忆女鬼方珉雅缠上！为鬼魂完成心愿却扯出案外案！（EP.1 - 2）

[有雷] 《Delivery Man》日前开播，原本开计程车的母亲遭遇意外过世，而必须独立抚养奶奶的尹灿荣，为了生活也成了计程车司机，某天却遇上不知道自己是谁的失忆女鬼方珉雅，改变了尹灿荣的职业生涯，但方珉雅提议「鬼怪专用计程车」似乎有可能成为一种新的营业形态！

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《Delivery Man》一位守本份勤劳工作的计程车司机徐英敏（尹灿荣饰），三个月前母亲遭到有人肇事逃逸而丧生，警方仍在调查事件真相以及真凶。徐英敏则为了他与奶奶三餐温饱以及积欠的房租而努力讨生活。个性有正义感而又心思细腻的他，某天遇到了一位奇怪的客人，竟不用开门就可下车，应民这才发现自己撞鬼了！



女鬼姜智贤（方珉雅饰）不知道自己的名字，也不知道自己如何成为鬼魂，更不知道自己为何流连在人世，她偶然搭上了这台计程车，却无法离开这部车！只要下车一离开某段距离就马上会被怪力吸回车内，什么都不记得的她比计程车司机英敏还要苦恼！英敏则是因为有鬼魂在车内，正常人虽然看不见但上车后总会感到身体不适，大大影响了英民的生意。



为了回复正常生活，英敏决定把车卖掉，姜智贤则是拼命阻止，毕竟她很难得遇见能看的见她的生人。此时智贤看到了另一位望著车子露出焦急眼神的鬼，他表示车内有孩子周岁的金条，他在开车去换成现金给女儿当医药费的途中出了车祸，而太太却不知道金条藏在车子座椅下而直接卖掉了车子。女鬼灵机一动请英敏帮忙，顺利将金条送回给了鬼魂的太太，鬼魂也拿了一个金戒指当作报酬回赠给英敏。



智贤发现这似乎也是门生意，於是提议英敏可经营「鬼怪专用计程车」向鬼魂收取报酬。不久又引来一位男子鬼魂并哲，新婚仅一个月就身亡，并哲惦记著对新婚妻子的承诺，为她安装一个可泡澡的浴缸，於是他希望英敏可以帮忙，事成之后也有金条答谢。英敏假扮为并哲的学弟亲戚而协助完成这个心愿，没想到扯出了案外案。



并哲妻子被通知可领取来自公司的慰问金，高达3亿韩元。此时出现一位自称丈夫并哲生母的女人，表示新婚的两位还尚未登记，生母更有权力领回这笔钱。但从蛛丝马迹看起来，英敏一眼识破这女人绝对是假冒的，此时也意外发现并哲妻子已经怀孕，加上并哲有在医院建立自己的DNA卡片，於是英敏偷偷进行了DNA亲子鉴定，戳破了该名女骗子的谎言，英敏除了完成并哲的心愿装设浴缸，还让他的老婆顺利领到了慰问金。



《Delivery Man》为鬼魂实现心愿的剧情疗愈，加上一边仍在追查母亲事故的真凶，以及失忆女鬼姜智贤的记忆还有待找回，她为何无法离开这台计程车？并且她对於法律用语非常熟稔地脱口而出，还能非常熟练的制伏男性，她生前的职业是武法律师吗？



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