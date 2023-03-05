SEVENTEEN成員DK疑似視訊簽售時滑手機，「鏡片反光」大穿幫？ 正反方網路激戰：敷衍粉絲vs是工作人員手機

近日韓論壇搬運了一個外國粉絲貼出的脫粉後記，粉絲稱DK與她通話時低頭滑手機令她心寒，立即引起眾多網友憤慨抨擊，但也有人貼出其他影片證據為DK澄清。

這名粉絲曾經和DK視訊，後來經人提醒仔細看重播時，意外發現DK低頭聽她講話時鏡片反光裡竟出現滑手機的一幕，疑似有長達30秒都在和別人打字聊天。 該粉絲視訊當時有詢問DK手機是否在身邊、可否自拍合照，「鏡片反光顯示你一把推開了手機」，隨後表示不可以。



這名心碎的粉絲反省也許是自己韓語不夠好、講話不夠有趣才令DK分心，但仍然很難接受偶像視訊時竟偷偷回復別人的訊息。 不過即便如此，也因為過往他帶來的快樂而無法狠心討厭他。



這則發在微博的爆料很快被韓網論壇theqoo轉載，在凌晨時分迅速收穫1700多條評論，大部份都是表示對DK的憤慨以及對這名粉絲的心疼（目前該貼文已刪除）。 因為一次視訊簽售只有短短2分鐘時間，粉絲為了和本命一對一聊天2分鐘往往要花掉幾百萬韓元去抽籤、還不一定抽中，所以換算下來即使1秒鐘對粉絲也十分寶貴，不論從金錢或情緒角度而言。



不過很快有網友為DK發聲，並貼出其他視訊影片作為證據。 反駁者表示DK一直對粉絲非常用心、每個參加過視訊通話的人都有目共睹，也經常在Weverse向粉絲匯報行程。



‼️‼️ 이석민 화상미팅에 대한 설명입니다‼️‼️



안경이 반사된 휴대폰이 눈에 띄었지만, 이석민의 손이 위, 스크린에 있는 게 분명했다.또 석민이 팬 한 명 한 명에게 신경을 쓴다는 것을 여러 차례 참석했던 사람들은 알고 있었지만 #도겸 #DK pic.twitter.com/y11D76Kwwk — Insteadgny (@insteadgny) March 3, 2023

最重要的是當他把雙手都放在臉部附近時，鏡片反光裡依然有滑手機的畫面，據此推論那部手機應該屬於坐在對面的工作人員，無辜的DK完全是遭到誤會，希望大家不要再散播臆測的謠言。



LMAO, IT WASNT DK AT ALL, IT WAS THE STAFF



sorry not sorry but if yall believe that 4 secs vid, yall bunch of fools pic.twitter.com/uSiFcgKEVO —(@hrtcoups) March 4, 2023

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