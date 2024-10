SEVENTEEN又一喜讯！「美国知名地标」纽约帝国大厦将点亮专属应援色：照亮全世界的粉丝CARAT克拉

人气男团 SEVENTEEN 的应援色将登上美国纽约帝国大厦!不仅仅是为了全世界的粉丝CARAT克拉,更展现他们在全球的高知名度。

根据所属经纪公司 Pledis 娱乐透露,帝国大厦将於10月28日(当地时间)点亮 SEVENTEEN 的官方应援色「玫瑰石英粉」(Rose quartz)和「宁静蓝」(Serenity)。官方表示:「这次的点灯仪式不仅会让全球的粉丝克拉再度感受到他们的影响力,还能给当地市民与游客认识到 SEVENTEEN 在国际上的地位。」



