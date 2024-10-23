SEVENTEEN又一喜讯！「美国知名地标」纽约帝国大厦将点亮专属应援色：照亮全世界的粉丝CARAT克拉

人气男团 SEVENTEEN 的应援色将登上美国纽约帝国大厦！不仅仅是为了全世界的粉丝CARAT克拉，更展现他们在全球的高知名度。

根据所属经纪公司 Pledis 娱乐透露，帝国大厦将於10月28日（当地时间）点亮 SEVENTEEN 的官方应援色「玫瑰石英粉」（Rose quartz）和「宁静蓝」（Serenity）。官方表示：「这次的点灯仪式不仅会让全球的粉丝克拉再度感受到他们的影响力，还能给当地市民与游客认识到 SEVENTEEN 在国际上的地位。」



A cold autumn moon



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Champagne skies



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与此同时，SEVENTEEN 凭藉第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》展现了强大的专辑实力，首发销量突破316万张（发行后首周销量）。这是今年发行的K-POP专辑中最高的初始销售数据。他们还在日本Oricon周榜专辑排名中第13次登上榜首，刷新了海外男女艺人在该榜单上的最多次冠军纪录，可喜可贺。





SEVENTEEN 於22日~23日（当地时间）在 Rosemont Allstate Arena 的壮观场地拉开了演唱会《SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN US》的华丽帷幕。 接著25日和27日在纽约演出后，将在德克萨斯州、奥克兰、洛杉矶(LA)继续进行巡回演出。 该巡演共举行10场，预售开始后的门票目前已全数售罄。



▼新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) MV：



▼新歌〈Eyes on you〉MV：



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