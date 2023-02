会唱会跳、音乐创作实力有够强的B.I来了！3/12确定扑台举办个人演唱会！

好歌无数,能唱、能跳、充满爆炸性的音乐创作实力,就连不少音乐人、歌手都对他的作品公开竖起大拇指称赞,在韩国有著扎实地位,前韩系实力男团iKON的队长B.I(金韩彬),正式宣布3/12将要来台湾「TICC国际会议中心」举办「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱会了!他表示,届时将带著最新专辑「Love or Loved (L.O.L)」里多首好歌,亲自献唱给所有的ID听!

以制作人身份出道,成为乐坛史上「MMA(Melon Music Awards)」里拿下最年轻作曲人的B.I,在iKON时期即是团队里的中心人物,许多脍炙人口,在YT创造数千万流量的作品皆是出自他的创作神手,不过谦虚的B.I说,若没有iKON团员与幕后工作人员的努力,他的作品也不会如此有灵魂,自推出个人新专辑后,B.I不但在南韩举办一连串见面会兼演唱会,更为新专辑举办签名会,亲自与粉丝近距离互动,受到世界各地邀约开唱的他,终於确定其中一站停留在台北,届时B.I诚意满满,预计将会把韩国场的演唱会规格,原汁原味搬到台湾来!



这次B.I的亚洲巡回排程,原本依序为3/4曼谷, 3/5马尼拉与3/10雅加达后,B.I与团队收到台湾ID粉丝纷纷渴求,因此决定当起空中飞人,确定於3/12特别飞来台湾开唱,随即3/18又再转往新加坡,可谓是马不停蹄,问B.I会不会累?体力上能负荷吗?B.I表示累肯定是有,但他已经习惯如此的忙碌工作状态,以及他也已经清楚,如何能随时把自己的状态调整到最好,「当然,我觉得一个最大的鼓舞力量,是来自於所有ID对我的支持,让我即使再累,都觉得甘之如饴!真的非常谢谢他们!」B.I感性的说。这次演唱会上,B.I预计演唱最新专辑作品「BTBT」、「Keep me up」、「Middle with you」、「Tangerine」与「Endless summer」等新歌,让粉丝完全感受他的舞台魅力!



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻