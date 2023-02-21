会唱会跳、音乐创作实力有够强的B.I来了！3/12确定扑台举办个人演唱会！

好歌无数，能唱、能跳、充满爆炸性的音乐创作实力，就连不少音乐人、歌手都对他的作品公开竖起大拇指称赞，在韩国有著扎实地位，前韩系实力男团iKON的队长B.I（金韩彬），正式宣布3/12将要来台湾「TICC国际会议中心」举办「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱会了！他表示，届时将带著最新专辑「Love or Loved (L.O.L)」里多首好歌，亲自献唱给所有的ID听！

以制作人身份出道，成为乐坛史上「MMA（Melon Music Awards）」里拿下最年轻作曲人的B.I，在iKON时期即是团队里的中心人物，许多脍炙人口，在YT创造数千万流量的作品皆是出自他的创作神手，不过谦虚的B.I说，若没有iKON团员与幕后工作人员的努力，他的作品也不会如此有灵魂，自推出个人新专辑后，B.I不但在南韩举办一连串见面会兼演唱会，更为新专辑举办签名会，亲自与粉丝近距离互动，受到世界各地邀约开唱的他，终於确定其中一站停留在台北，届时B.I诚意满满，预计将会把韩国场的演唱会规格，原汁原味搬到台湾来！



这次B.I的亚洲巡回排程，原本依序为3/4曼谷, 3/5马尼拉与3/10雅加达后，B.I与团队收到台湾ID粉丝纷纷渴求，因此决定当起空中飞人，确定於3/12特别飞来台湾开唱，随即3/18又再转往新加坡，可谓是马不停蹄，问B.I会不会累？体力上能负荷吗？B.I表示累肯定是有，但他已经习惯如此的忙碌工作状态，以及他也已经清楚，如何能随时把自己的状态调整到最好，「当然，我觉得一个最大的鼓舞力量，是来自於所有ID对我的支持，让我即使再累，都觉得甘之如饴！真的非常谢谢他们！」B.I感性的说。这次演唱会上，B.I预计演唱最新专辑作品「BTBT」、「Keep me up」、「Middle with you」、「Tangerine」与「Endless summer」等新歌，让粉丝完全感受他的舞台魅力！



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