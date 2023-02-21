撞脸的两人合作啦！《换乘恋爱2》奎敏feat. DinDin〈相似的人〉，MV上演爱情故事还有源彬客串

因《换乘恋爱2》爆红的奎敏（郑奎敏，又译圭民、圭敏、奎民），曾与撞脸的歌手DinDin合体创造话题，近日甚至发行了合唱曲〈相似的人〉！

上个月，奎敏受邀DinDin的广播节目《DinDin的Music High》，传说中超级相似的两人终於相见，两人还配合彼此造型拍照，比一比究竟有多相似。奎敏在节目上清唱一小段抒情歌获赞许，以此为缘分，两人合作了歌曲〈相似的人〉，就在昨（20）日发行。



〈相似的人〉由奎敏担任主唱，DinDin作曲且负责Rap，MV甚至找来《换乘恋爱2》源彬友情客串！ MV由奎敏与DinDin亲自演出，表现两个相似的人从亲近到陌生，但配合歌词却让人噗哧一笑，因为「其实我还是很想念……我一直在寻找和你相似的人……」根本是在诉说逝去的恋情啊！



奎敏在自己的频道上传MV，介绍栏很直白的写：「和DinDin哥的爱情故事……」直接被DinDin抓包、截图发问：「这样对吗……？XD」奎敏回应：「对不起哥（敬礼）」互动相当搞笑。



奎敏除了被说长得像DinDin，还被说过像Gray，而长发的时候像Nucksal，他在自己也加码大学时期被说过像Zico。以上奎敏长得像的人都是饶舌歌手，却鲜少人知道他擅长的是抒情歌啊！MV下方留言几乎都在赞许奎敏的歌喉。

▼快来看MV吧！



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