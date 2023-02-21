會唱會跳、音樂創作實力有夠強的B.I來了！3/12確定撲台舉辦個人演唱會！

好歌無數，能唱、能跳、充滿爆炸性的音樂創作實力，就連不少音樂人、歌手都對他的作品公開豎起大拇指稱讚，在韓國有著紮實地位，前韓系實力男團iKON的隊長B.I（金韓彬），正式宣佈3/12將要來台灣「TICC國際會議中心」舉辦「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱會了！他表示，屆時將帶著最新專輯「Love or Loved (L.O.L)」裡多首好歌，親自獻唱給所有的ID聽！

以製作人身份出道，成為樂壇史上「MMA（Melon Music Awards）」裡拿下最年輕作曲人的B.I，在iKON時期即是團隊裡的中心人物，許多膾炙人口，在YT創造數千萬流量的作品皆是出自他的創作神手，不過謙虛的B.I說，若沒有iKON團員與幕後工作人員的努力，他的作品也不會如此有靈魂，自推出個人新專輯後，B.I不但在南韓舉辦一連串見面會兼演唱會，更為新專輯舉辦簽名會，親自與粉絲近距離互動，受到世界各地邀約開唱的他，終於確定其中一站停留在台北，屆時B.I誠意滿滿，預計將會把韓國場的演唱會規格，原汁原味搬到台灣來！



這次B.I的亞洲巡迴排程，原本依序為3/4曼谷, 3/5馬尼拉與3/10雅加達後，B.I與團隊收到台灣ID粉絲紛紛渴求，因此決定當起空中飛人，確定於3/12特別飛來台灣開唱，隨即3/18又再轉往新加坡，可謂是馬不停蹄，問B.I會不會累？體力上能負荷嗎？B.I表示累肯定是有，但他已經習慣如此的忙碌工作狀態，以及他也已經清楚，如何能隨時把自己的狀態調整到最好，「當然，我覺得一個最大的鼓舞力量，是來自於所有ID對我的支持，讓我即使再累，都覺得甘之如飴！真的非常謝謝他們！」B.I感性的說。這次演唱會上，B.I預計演唱最新專輯作品「BTBT」、「Keep me up」、「Middle with you」、「Tangerine」與「Endless summer」等新歌，讓粉絲完全感受他的舞台魅力！



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