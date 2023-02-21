《放羊的星星》「阿星」和「天骐」真的合体了！刘荷娜来台游玩同框林志颖：「我人生中最棒的作品」

韩国演员刘荷娜2007年曾到台湾拍摄《放羊的星星》在海外开启知名度，近日她来到台湾游玩，如粉丝所愿真的见了当年的男主角林志颖。

由於身为球星的老公李容圭在台湾随队春训，刘荷娜也抽空带著儿子来到台湾旅游，从南玩到北，一张张台湾的景点照与美食照让台湾人备感亲切。

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有网友喊她的角色「阿星」兴奋留言：「阿星回故乡了！」也有网友询问她是否会和「天骐」林志颖见面，当时她还用中文回应：「不可能吧！」因为林志颖刚好在台湾，有人认为这是阿星和天骐睽违十多年「最短的距离」，很遗憾两人没能见面。



不晓得这件事是不是传到了林志颖或是制作人林玉珊耳里，有人促成了阿星与天骐的见面，就在今天！刘荷娜稍早发布与林志颖、林玉珊的合照，用中文写下：「相隔十六年终於见到的天骐，跟制作『放羊的星星』伟大的玉珊姐，依然很帅气♥ #放羊的星星 #我人生中最棒的作品」



贴文马上吸引许多剧迷留言，表示两人组成的「仲夏夜之星」、「放羊CP」是童年回忆，还有人直接大哭不敢相信两人时隔16年还能同框，或说2023年必须再看亿万遍《放羊的星星》了。

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