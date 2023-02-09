难道是会计师版《金装律师》！金明洙&崔振赫确认双主演《Numbers：大厦之林监视者》

MBC今（9）日正式宣布金明洙与崔振赫担任新剧《Numbers：大厦之林监视者》（原名：会计事务所；会计法人）主演。

《Numbers：大厦之林监视者》（넘버스 : 빌딩숲의 감시자들）讲述仅高中学历的会计师张浩宇，面对大型会计事务所的不正之风，以最像会计师但又不像会计师的方式实现正义，是部「人性办公室痛快剧」，是首部以会计事务所和会计师世界为主题的作品，预告有著刺激及痛快宣泄之感的新剧即将诞生。

金明洙选择《Numbers：大厦之林监视者》作为退伍后首部戏剧作品，饰演「张浩宇」，进入了国内四大会计事务所「泰一」，是里头第一个也是唯一一个学历仅高中毕业的会计师。张浩宇拥有出色的记忆力与观察力，且对会计上的数字具天生的敏感度及应变能力，相信世上最重要的价值是「人」。



崔振赫睽违一年多回归，饰演泰一会计所副代表的独生子「韩胜祖」，家境好、学历好、性格也好，可以说是「诈欺角色」，毫无缺点堪称完美。据更早流出的消息，韩胜祖很可能还是泰一里的高级主管、是12年资历会计师。



《Numbers：大厦之林监视者》采双男主设定，不难让人联想是「会计师版《金装律师》，KBS《金装律师》描述崔江锡（张东健 饰）与高延宇（朴炯植 饰）成为亦师亦友律师界黄金拍档的故事，高延宇状况就和张浩宇相似，高延宇根本没律师执照也不是出身法学院，却被崔江锡相中进了律师事务所。就不晓得《Numbers：大厦之林监视者》韩胜祖的人物设定是站在张浩宇一边还是反编了，是正派还是反派？



除了金明洙与崔振赫，先前传出妍雨会出演女主角、崔民秀饰演泰一副代表暨韩胜祖之父、金明洙（L）在INFINITE的老队友李成烈也出演一角饰演他在泰一的前辈……这些都得等到官方证实以确认。

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《Numbers：大厦之林监视者》据崔振赫在近期在综艺节目《我家的熊孩子》所说已开拍，MBC表示预计在今年上半年播出。

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