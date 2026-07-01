【Viu七月精彩片单】韩剧韩综一次满足！《鬼怪》四主演合体掀回忆杀，黄寅烨、李惠利《给你梦想》接棒登场

七月暑期档，好剧综艺浪接浪！ Viu Original 剧集《THE SEASON》全套6集已上架、奇幻韩剧《新进社员姜会长》大结局前反转再反转，金明洙及李惠利两套 Viu Original 爱情剧接力放送，还有神剧《鬼怪》相隔10年四位主演合体旅行综艺，以及罗PD最新牧场真人骚——类型应有尽有，爱情、烧脑、催泪、搞笑一次满足，总有一部适合陪你度过暑假！以下一次盘点6部七月必看话题作，剧情亮点与幕后花絮一次整理给你！

1. Viu原创剧《THE SEASON》热播中

由电讯盈科媒体与《我的超豪男友》幕后王牌制作公司 SK Global Entertainment 强强联手打造的Viu Original原创剧《THE SEASON》不仅是首部进军美国主流串流平台的港剧，更凭藉国际化阵容与香港实景引发热议！随著剧集热播，更多幕后故事与演员访问陆续曝光。



《THE SEASON》全剧场景均实景拍摄，更有豪华游艇场景，饰演豪门大亨Christopher的Toby Stephens透露：「通常拍戏时你可以回到休息车，午餐时小睡一下；但在船上，你无处可去。」他会在甲板上冥想，其他演员还拍下整个过程！饰演Andrew的吴育刚更自爆，导演Marialy Rivas鼓励他「放尽去演」，结果他经常「去得太尽」：「然后导演就会说『好，这个版本我们不会用』。」Jessie Mei Li亦形容剧组像个小型交流会，指拍摄时最大挑战是口音：「因为我喜欢跟人说话时融入对方，忍不住会模仿他们，结果对著吴育刚讲对白时突然说出澳洲口音。」

《THE SEASON》全剧六集已在Viu上架，香港观众可下载Viu App，足本欣赏。

2.Viu Original原创奇幻韩剧《新进社员姜会长》

Viu Original原创奇幻韩剧《新进社员姜会长》播出后讨论度持续攀升，上周末播出的第9、10集再度迎来剧情重大转折！本星期剧情聚焦於灵魂附身在新进职员黄浚炫（李浚荣 饰）身上的会长姜龙虎（孙贤周 饰），在确认自己肉体已在病房中死亡后，因灵魂互换状态下自身消亡也意味著黄浚炫性命不保，眼见长女姜在京（田慧振 饰）行动越来越激进，姜龙虎决定赌上一切，亲自踏入对立阵营，将局面拉回正轨。



为了压制野心勃勃的长女姜在京，黄浚炫主动向其示好，暗示若要夺取姜莞尔（李宙明 饰）手中的最盛解决方案公司股份，需先向姜莞尔母亲下手。姜在京依计偷走印鉴与存摺，将秘密资金案责任嫁祸给赵善姬，成功逼使姜方吉交出15%股份。然而姜在京后续不仅高调成立未来事业组，更直接点名黄浚炫担任组长，让过去一直与姜莞尔并肩作战的他瞬间成为众人眼中背叛者，连姜莞尔得知母亲事件竟也出自浚炫之手后，更感到被彻底背叛。

会长姜龙虎究竟是否真的死亡，也在网上掀起热烈讨论！由於灵魂互换状态仍未解除，不少观众在社交平台表示：「会长真的死了吗？希望灵魂有机会换回来」、「我也觉得其实没死，只是被藏起来了」，更有网友大赞剧情「真的够刺激」。这场继承权争夺战将如何收场，成为剧迷最关注的焦点。Viu Original原创奇幻韩剧《新进社员姜会长》快将播出大结局，剧迷万勿错过！

3.Viu Original原创爱情韩剧《共感细胞》 7月4日首播

由金明洙和姜旻儿主演的Viu Original原创爱情韩剧《共感细胞》将於7月4日在Viu首播，剧情讲述前顶流女星刘知安（姜旻儿 饰）在过度保护下长大，养成自我中心、同理心不足的个性；知名心理谘商师车恩焕（金明洙 饰）表面专业，实则因过度共情而身心俱疲，一场名为 「情感转移」 的超现实事件让两人闯入彼此世界，被迫学习重新感受与处理情感的故事。



随著首播进入倒数，剧组近日接连释出幕后花絮、多版预告及演员访谈，揭露这部超现实浪漫喜剧的诞生秘辛！姜旻儿在剧中饰演国民女团出身的顶级演员刘知安，这也是她第一次饰演演员角色。谈及与金明洙的合作，姜旻儿大赞：「金明洙会深入分析剧本、做好周全准备；我偏向即兴发挥，从他身上学到了很多细腻的处理方式。」

曾执导《Numbers：大楼森林的监视者们》、《第二任丈夫》的金七凤导演与郑妍编剧亦对主演群赞不绝口，直言「演员与角色的同步率高达90%以上」：「金明洙细腻诠释了车恩焕抚慰他人伤痛的情感；姜旻儿则让原本可能不讨喜的刘知安变得立体而有层次。」

4.Viu Original原创治愈韩剧《给你梦想》 7月13日首播

由李惠利和黄寅烨主演的Viu Original原创治愈韩剧《给你梦想》故事横跨主角们的10代、20代到30代三个人生的阶段，天才电影导演禹秀彬（黄寅烨 饰）实现梦想归来后，与为了生计四出奔波的记者朱伊在（李惠利 饰）重逢，两人曾在高中时期共同追梦，却因种种原因分开；15年后的相遇唤醒了尘封的爱情，也让他们重新审视当年放弃的梦想。



早前剧组公开了围读现场花絮，黄寅烨透露：「秀彬其实是外表看不出来、但内心带著伤痛的人物。即使如此，他仍想守护初恋，在实现自己梦想的同时，也希望能为所爱之人完成梦想。」李惠利则以「非常帅气的角色」形容记者朱伊在：「我看完剧本就爱上了这个角色，她曾经只为了梦想拼命奔跑，却因种种事件梦想破灭，现在成为了生活型记者。因为秀彬再次出现，她又开始重新做梦。」

本剧由《驱魔面馆》系列刘先东导演执导，编剧则是曾参与《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《阳光先生》的郑恩妃作家，这也是郑恩妃作家首部主笔作品，备受业界关注！制作团队亦表示：「他们在梦想时期留下的未完成电影，以及尚未结束的爱情，在15年后重新书写的青春故事，将为观众带来愉快与心动。」

5.韩综《鬼怪10周年旅行》 7月4日首播

2016年席卷亚洲的现象级韩剧《孤单又灿烂的神－鬼怪》迎来开播10周年，孔刘、李栋旭、金高银和刘寅娜时隔10年全员回归，前往江原道江陵重访经典取景地，拍摄纪念综艺《鬼怪10周年旅行》，节目将於7月4日首播，誓必唤起了全球「鬼怪迷」的集体回忆。



不同於一般的纪念访谈，《鬼怪10周年旅行》记录了四位主演一同前往江陵旅行的完整过程。他们走访注文津海边等经典场景——鬼怪金信与恩倬初次相遇的防波堤、荞麦花田、红围巾飘扬的海岸，以及陈列剧中道具的「鬼怪小屋」。四人边走边聊，重温经典场面与名台词，分享当年拍摄的幕后故事。

四人合体消息一出立刻引爆讨论，大量网友直呼：「光看预告就哭了」、「我的青春回来了」，还有不少人感叹：「原来《鬼怪》已经过去10年了。」这部曾打破收视纪录的传奇之作，如今以旅行综艺形式回归，势必再次掀起「鬼怪热潮」。

6.韩综《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》热播中

由韩国王牌制作人罗暎锡（罗PD）打造的「豆豆」系列全新篇章 《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》正在热播，节目中李光洙、金宇彬、都敬秀三位「真亲故」继务农、开餐厅、海外旅行后，第四度合体挑战人生首次畜牧生活，这次舞台更直接移师到济州岛牧场。节目以「农场寄宿」为概念，记录三人进驻牧场与动物朝夕相处、从清晨6点准时开工的真实劳动过程。



《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》首集三人集合时，金宇彬为配合牧场主题，竟穿著整套西部牛仔套装现身！李光洙呆目当场，连随后抵达的都敬秀也无奈大喊：「哥，你为甚么要这样？」这身打扮也呼应了前一季他以白色西装现身机场的浮夸人设。抵达牧场后，他们的第一个任务是清理牛舍内的牛粪，李光洙被臭气攻得恶心反胃，甚至怀疑人生问道：「如果清牛粪到这个程度，这节目应该叫《种屎得屎》？」

翌日三人依旧忙於工作，新进实习生文相勋突然在休息期间拜访，场面尴尬到极点！稍后四人需将17袋大蒜皮铺满1200坪牛舍，都敬秀竟用清理牧草的气枪均匀喷洒蒜皮，效率惊人；文相勋捡起都敬秀用过的气枪后惊叹：「速度确实快了很多。」韩国网友大赞「都敬秀果然是万能敬秀」、「用气枪铺蒜皮这谁想得到」。文尚勋的「尴尬新人」设定也引发共鸣：「想起自己第一天上班的样子。」



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