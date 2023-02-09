難道是會計師版《金裝律師》！金明洙&崔振赫確認雙主演《Numbers：大廈之林監視者》

MBC今（9）日正式宣布金明洙與崔振赫擔任新劇《Numbers：大廈之林監視者》（原名：會計事務所；會計法人）主演。

《Numbers：大廈之林監視者》（넘버스 : 빌딩숲의 감시자들）講述僅高中學歷的會計師張浩宇，面對大型會計事務所的不正之風，以最像會計師但又不像會計師的方式實現正義，是部「人性辦公室痛快劇」，是首部以會計事務所和會計師世界為主題的作品，預告有著刺激及痛快宣洩之感的新劇即將誕生。

金明洙選擇《Numbers：大廈之林監視者》作為退伍後首部戲劇作品，飾演「張浩宇」，進入了國內四大會計事務所「泰一」，是裡頭第一個也是唯一一個學歷僅高中畢業的會計師。張浩宇擁有出色的記憶力與觀察力，且對會計上的數字具天生的敏感度及應變能力，相信世上最重要的價值是「人」。



崔振赫睽違一年多回歸，飾演泰一會計所副代表的獨生子「韓勝祖」，家境好、學歷好、性格也好，可以說是「詐欺角色」，毫無缺點堪稱完美。據更早流出的消息，韓勝祖很可能還是泰一裡的高級主管、是12年資歷會計師。



《Numbers：大廈之林監視者》採雙男主設定，不難讓人聯想是「會計師版《金裝律師》，KBS《金裝律師》描述崔江錫（張東健 飾）與高延宇（朴炯植 飾）成為亦師亦友律師界黃金拍檔的故事，高延宇狀況就和張浩宇相似，高延宇根本沒律師執照也不是出身法學院，卻被崔江錫相中進了律師事務所。就不曉得《Numbers：大廈之林監視者》韓勝祖的人物設定是站在張浩宇一邊還是反編了，是正派還是反派？



除了金明洙與崔振赫，先前傳出妍雨會出演女主角、崔民秀飾演泰一副代表暨韓勝祖之父、金明洙（L）在INFINITE的老隊友李成烈也出演一角飾演他在泰一的前輩……這些都得等到官方證實以確認。

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《Numbers：大廈之林監視者》據崔振赫在近期在綜藝節目《我家的熊孩子》所說已開拍，MBC表示預計在今年上半年播出。

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