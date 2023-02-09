朴恩斌的新人生角色《无人岛的DIVA》受困无人岛15年后重新挑战自己梦想的女歌手！

演员朴恩斌在演出《非常律师禹英禑》后深受光大观众喜爱，也进行全球粉丝见面会，而她的下一部作品也令大家期待。《无人岛的DIVA》她将变身为受困无人岛15年后幸运获救，重新挑战自己梦想的少女。

《无人岛的DIVA》剧情描述一位少女「木荷」为了站上梦想的舞台而参加选秀活动，没想到在途中却意外搁浅在无人岛，这一受困就是15年，幸运获救后她仍再度向自己的梦想前进。是一部激励人心的电视剧。由《德鲁纳酒店》《黑话律师》导演吴忠焕执导，由擅长温暖人性故事的《皮诺丘》作家朴惠莲执笔，这也将是吴导演与朴作家继《当你沉睡时》与《Start Up我的新创时代》后第三度合作，加上朴恩斌的演出，备受期待。



朴恩斌在剧中所饰演的徐木荷一角，即使在艰难的生活中仍不失去笑容与希望，时隔15年她从无人岛被救出后，面对崭新的陌生世界以及人群，她比任何人更珍惜更愉快度过著每一天，而始终不变的是成为歌手的梦想，木荷仍不忘记朝著这个梦想前进。由朴恩斌展现独特阳光魅力，相信她将再度打造自己的人生角色。



朴恩斌在前作品《非常律师禹英禑》以及女扮男装的古装剧《恋慕》表现都相当出色，甚至不仅在韩国，在海外也相当受到观众们的喜爱，更是获得了许多国际奖项的肯定。朴恩斌也表示自己将会好好准备这个新的角色木荷，也请大家期待她的回归。《无人岛的DIVA》将於2023年上半年开始拍摄。



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