李栋旭第一次看Pokémon动画就过度投入！误以为小智在L社兼职，心疼「小不点拯救世界」哭诉再也不想看

近日李栋旭又在聊天app开启话痨模式，抒发他在健身房看动画片的感慨体验，真是个敏感温柔又开朗的男人啊XD

李栋旭自从开通粉丝聊天app服务后三不五时分享工作和生活日常，令人大呼男友感十足，甚至一度因为太过频繁而被部份粉丝「抗议」叫他安静一点XD好在李栋旭不为所动，坚持认为要多讲话好让大家值回票价。 近日他又连发消息，分享第一次看Pokémon电影的经历！



李栋旭：「昨天运动时看了前面的电视，正在播Pokémon剧场版，标题是谁谁的逆袭。不经意看了一眼，Pikachu们在互相殴打！於是我：哦？ 这是怎么回事？ 居然是这种内容！」

「一只Pikachu扇另一只Pikachu的耳光，另一只就那么乖乖被打！从这里开始有种让人心酸的感觉ᅲᅲᅲᅲ虽然完全不知道剧情，但大概能理解状况。 啊不管了，声音也听不到，只能看画面。 总之到了梦幻和超梦最终对决，那个戴Lotteria帽子的小男生实在看不下去於是挡在中间，结果像铜像一样硬化了。」



「啊，原来戴Lotteria帽子的是小智。 然后Pikachu过去想用电击唤醒他，这里也让人超心酸ᅲᅲᅲᅲ呜咽著努力的模样ᅲᅲᅲᅲ那么小的家伙那么努力ᅲᅲᅲ然后开始流泪！皮卡丘哭了，其他Pokémon也哭ᅲᅲᅲᅲ」

「然后小智就醒了！但是为什么这么让人心酸和难过啊ᅲᅲᅲ这是我第一次看Pokémon，除了Pikachu什么都不知道。那个小小的孩子，像小狗一样的孩子们那样打架和努力ᅲᅲᅲ就这样不知不觉在踏步机上踩了20分钟。」（小编：健身成果确实很OK啊！XD）



有粉丝发消息给李栋旭补充背景知识，李栋旭又是一轮惊讶和感慨：「小智才10岁？ 国小3年级？ 然而在Lotteria兼职... 阿一古... 我再也不要看Pokémon了ᅲᅲᅲᅲ太难过，看不下去。 小孩子们为了拯救世界闹成这样，阿一古... 所以《动物农场》之类的也不太能看呢ᅲᅲᅲᅲ」

韩国网友们纷纷被李栋旭逗笑：「无声只看画面都能有这样的感触，共情能力满级」、「麻瓜视角太好笑」、「确实是小孩子和小狗一样的家伙在拯救世界啊kk」、「Lotteria帽子和兼职是怎么回事kkk」、「《超梦的逆袭》真的是名作，我当时也哭了」、「难怪刘大神那么喜欢李栋旭，真实、开朗、无厘头、可爱又有趣」、「他是把Pokémon当《人间剧场》 看吗kkk」、「语气跟我朋友一样kkk」、「好像能听到声音kk」、「欧巴太可爱啦」、「好想跟他做朋友啊」。



此外，李栋旭和金素妍、金泛主演的《九尾狐传1938》去年12月底杀青、预计今年5月接档《潘朵拉：被操纵的乐园》播出。 第二季讲述九尾狐迫降到1938年、为返回现代而战斗的故事，将公开李砚（李栋旭 饰）成为山神的过程，以及李朗（金泛 饰）虽然短暂但很火热的爱情故事。



之后李栋旭还将出演惊悚悬疑剧《杀人者的购物中心》、与《具景伊》金慧峻演叔侄，也让人超期待！



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