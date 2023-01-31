因人气最高？在海外巡演被其他粉丝「排挤」的裴珍映，韩网友：「没有他就不会有这个组合了」

30日，在韩国论坛有篇以「因爲是 Wanna One 出身而在海外巡演中被明目张胆排挤的裴珍映」为标题的文章。

当中的影片是近日「CIX」在欧洲举行演唱会的片段，该名粉丝写道：「昨晚那些粉丝对珍映不尊重的程度，真的让人心寒。他甚至放弃说话，让炫晳接著说话，所以停在哪里，因为只要珍映一开口，你们就会疯狂大喊其他成员的名字...」还提到这种情况不是只有一次，而是持续2小时30分钟。

just wanna say that the level of disrespect i saw from fans towards jinyoung last night was so upsetting. he even gave up on his ment and let hyunsuk take over bc u guys wouldnt stop screaming for other members as soon as jinyoung opened his mouth… pic.twitter.com/NmzcKakOog — lou (@uehami) January 30, 2023

相关影片一公开，引发热烈讨论。韩网友：「虽然不知道是不是因爲 Wanna One 被排挤，但确实是故意的」、「因爲裴珍映是人气最高、认知度最高的成员」、「看不下去了，太心痛了...」、「其实那个组合也是因爲是裴珍映才被大家知道的，发什么疯呢」、「作爲粉丝连最起码的礼仪都没有吗？真的太坏了」、「如果没有他，可能就不会出组合了，粉丝们也很清楚，所以才自卑的...」等等。

而「CIX」在2019年7月23日正式出道，成员有曾出演过《YG宝石盒》BX＆升勋、Wanna One出身裴珍映、龙熙和炫晳。1月15日到29日，他们在欧洲举行第二次世界巡回演唱会《Save Me, Kill Me》，接下来3月将到美国展开巡演。



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