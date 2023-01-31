谁还记得《两天一夜4》超爆笑传面粉游戏！改成传雪一样黑洞，罗人友变「雪人」继承金钟旼「面粉人」

谁还记得《两天一夜4》2020年播出的EP.26「传面粉」游戏？那游戏恐怕是《两天一夜4》开播以来最爆笑且最令人深刻的场面了吧？近期播出的EP.159又有类似的场面，改成「传雪」一样搞笑。

先复习当年的传面粉游戏，最前面DinDin传给金钟旼就大有问题，金钟旼才刚责怪DinDin把面粉都倒到他手上，结果自己跟后头文世润沟通错误，把面粉通通倒在自己头上！金钟旼浑然不觉，倒是文世润发现了、试著把面粉拨进盘子，画面让人感觉机智却又荒谬！



这次的传雪游戏，黑洞一样出在前两位，完全重现了当年情景！文世润豪迈的把雪都灌在罗人友身上，罗人友一下就察觉不对劲喊：「啊？这是怎么回事？」但没有任何改善。就这样前面一直喊：「这是怎么回事？有点奇怪……」后面一直喊：「怎么不传过来？」全员永无止境做白工……



罗人友的位置乍看之下就是在堆雪人，再加上罗人友戴著白色帽子更像了！金钟旼最后一轮直接把水桶甩掉，罗人友就敲到他的头且重心不稳自摔，游戏结束后大家才发现雪都在罗人友身上……



▼快来看两次搞笑的传递游戏吧！※喷饭注意※



（传面粉中文翻译版↓）





《两天一夜4》每周日於韩国首播，香港观众可於‎黄Viu综艺平台‎收看完整中文版。

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