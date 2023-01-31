[分集剧情]《浪漫速成班》秘密总是纸包不住火！郑敬淏过往遭扭曲攻击、家教与便当能不受影响吗（EP.5 - 6）

[有雷]《浪漫速成班》自开播以来收视屡创新高，丰富与明快的剧情进展也让观众追得相当过瘾。如同原文剧名「头等绯闻」，头号讲师郑敬淏竟夜宿学生家长家被活逮！学生坠楼加上痛苦的过往遭扭曲攻击，让郑敬淏身心俱疲，所幸外出放松后回归正轨，但却又被跟踪以至於家教即将曝光？

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《浪漫速成班》名师崔直说（郑敬淏饰）因看不惯补习班黑箱作业，而向小菜店老板南行善（全道嬿饰）提议下课后他将来到他们家为海伊特别家教，不收取费用所以不能算是家教，只要求南社长能够照料他的三餐。南行善很清楚这对女儿是非常棒的机会，二话不说完全配合。只是她的高调又细腻还是让崔直说很担心。



上课一结束突然传来了才友被送到警局的消息，崔直说帮忙送南行善到警局，看著她必须对年轻的松饼店店员鞠躬哈腰说明弟弟才友的亚斯伯格症状并无恶意，甚至哭著央求对方不要提告，感觉也激起了崔直说内心的同情。事后崔直说更看见南行善一人坐在便利商店外喝闷酒，原本想劝说她尽快回家，没想到演变为崔直说先醉倒路边，而被收留在南行善家的窘况。



崔直说一早醒来匆匆忙忙离开，南行善却追出来说皮带忘记拿了…却让助理智室长以及行善好友荣珠（李凤辇饰）目击现场，崔直说一时腿软跌坐在路边。不过室长与荣珠仍会帮忙保密崔直说上家教的事情。此时传出一位学生在骄傲补习班坠楼身亡，坠楼前曾在课堂上与崔直说起了点冲突而被赶出班级，崔直说正有些自责的同时，网路上更出现了崔直说过往就曾造成另一女学生家破人亡的传言，让崔直说心情大受打击，甚至必须停课。



南行善有些担心老师，带著才友与海伊久违的来一场露营，没想到却遇见了独自来钓鱼放松的崔直说，她也与崔直说小聊了一下，似乎稍稍解开了崔直说心中的芥蒂。崔直说认为人生不如数学那样明确，总是做错了才知道自己又错，也会变得畏缩。南行善却说，「每次的错误都让你更接近正确答案」认为崔直说想太多，让生活过得太紧迫盯人，希望他能放松点。



崔直说为海伊进行特别指导，内容与全方位班级的考题相同，全校第一方秀雅发现海伊也有一样的题目，认为是好友李善才透露题目给海伊。下课后方秀雅与妈妈在小区内发现崔直说老师的车，跟踪老师后发现他走入国家代表小菜店南海伊家！家教的事实也快要被发现了吗？崔直说会不会又没便当可吃啦？钢弹攻击的秘密客似乎是善才哥哥，锲而不舍的警察一直在秘密调查中!



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