因人氣最高？在海外巡演被其他粉絲「排擠」的裴珍映，韓網友：「沒有他就不會有這個組合了」

30日，在韓國論壇有篇以「因爲是 Wanna One 出身而在海外巡演中被明目張膽排擠的裴珍映」為標題的文章。

當中的影片是近日「CIX」在歐洲舉行演唱會的片段，該名粉絲寫道：「昨晚那些粉絲對珍映不尊重的程度，真的讓人心寒。他甚至放棄說話，讓炫晳接著說話，所以停在哪裡，因為只要珍映一開口，你們就會瘋狂大喊其他成員的名字...」還提到這種情況不是只有一次，而是持續2小時30分鐘。

just wanna say that the level of disrespect i saw from fans towards jinyoung last night was so upsetting. he even gave up on his ment and let hyunsuk take over bc u guys wouldnt stop screaming for other members as soon as jinyoung opened his mouth… pic.twitter.com/NmzcKakOog — lou (@uehami) January 30, 2023

相關影片一公開，引發熱烈討論。韓網友：「雖然不知道是不是因爲 Wanna One 被排擠，但確實是故意的」、「因爲裴珍映是人氣最高、認知度最高的成員」、「看不下去了，太心痛了...」、「其實那個組合也是因爲是裴珍映才被大家知道的，發什麼瘋呢」、「作爲粉絲連最起碼的禮儀都沒有嗎？真的太壞了」、「如果沒有他，可能就不會出組合了，粉絲們也很清楚，所以才自卑的...」等等。

而「CIX」在2019年7月23日正式出道，成員有曾出演過《YG寶石盒》BX＆昇勳、Wanna One出身裴珍映、龍熙和炫晳。1月15日到29日，他們在歐洲舉行第二次世界巡迴演唱會《Save Me, Kill Me》，接下來3月將到美國展開巡演。



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