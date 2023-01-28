白虎全身纯白西装LOOK向粉丝们献上Honey Day！天然萌呆反应逗笑全场＋献唱高难度中文歌曲！

BAEKHO「白虎」姜东昊在大年初七来到台湾与粉丝们见面，作为他推出此张个人专辑后的第一场演唱会！除了亲手制作押花相框外，还献上一首高难度的周兴哲歌曲「永不失联的爱」，与粉丝共度难忘的Honey DAY！

白虎穿著一身纯白的西装外套，搭配垂坠宽裤管长裤，上衣开著深V领让他的结实身材与胸前的刺青若隐若现，一出场他见到满场的粉丝们显得相当感动，还特别送给在场每一位粉丝们花朵形状的棉花糖，希望大家有一个甜蜜的夜晚，他还担心粉丝们为了收藏而不敢吃，没想到听到有粉丝回应「一收到就吃掉了」却反而让白虎觉得：会不会有点太迅速了！





白虎姜东昊睽违多年后再度来台，正巧遇上了低温寒流，让他直呼这样的低温与他印象中的台湾不一样！虽然现在韩国也非常冷，他以为台湾会比较温暖，没想到在台湾依旧穿上了从韩国穿来的羽绒外套。昨日他也特地利用空档去了台北101参观，也吃了美味小笼包，以及其他令他朝思暮想的台湾美食「牛轧饼」等等。





白虎本次特别准备5首新歌包括〈LOVE BURN〉、〈BAD 4 U〉、〈No Rules〉、〈Festival in my car〉、〈Wanna go back〉在台首唱，更特别介绍他所安排的开场歌曲别具意义，因为这首歌曲是自己在22岁的时候创作的，而现在的他已经29岁了，并且在今日这样的大舞台上向所有粉丝们公开，希望大家都能体会到他的用心。因为今日也是他推出新专辑后的第一场演唱会，他更特别苦练中文歌曲，选唱周兴哲的「永不失联的爱」，难度很高但白虎咬字却相当标准，让粉丝们也都体会到他的用心。





2023年白虎所许下的心愿，就是能够有更多像今日这样的机会，与海外粉丝们直接面对面接触互动，并且送上他的好歌给大家听，而台湾粉丝们当然也引颈期盼他能够尽快再度来台与大家叙旧。



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