白虎全身纯白西装LOOK向粉丝们献上Honey Day！天然萌呆反应逗笑全场＋献唱高难度中文歌曲！

BAEKHO「白虎」姜东昊在大年初七来到台湾与粉丝们见面,作为他推出此张个人专辑后的第一场演唱会!除了亲手制作押花相框外,还献上一首高难度的周兴哲歌曲「永不失联的爱」,与粉丝共度难忘的Honey DAY!

白虎穿著一身纯白的西装外套,搭配垂坠宽裤管长裤,上衣开著深V领让他的结实身材与胸前的刺青若隐若现,一出场他见到满场的粉丝们显得相当感动,还特别送给在场每一位粉丝们花朵形状的棉花糖,希望大家有一个甜蜜的夜晚,他还担心粉丝们为了收藏而不敢吃,没想到听到有粉丝回应「一收到就吃掉了」却反而让白虎觉得:会不会有点太迅速了!





白虎姜东昊睽违多年后再度来台,正巧遇上了低温寒流,让他直呼这样的低温与他印象中的台湾不一样!虽然现在韩国也非常冷,他以为台湾会比较温暖,没想到在台湾依旧穿上了从韩国穿来的羽绒外套。昨日他也特地利用空档去了台北101参观,也吃了美味小笼包,以及其他令他朝思暮想的台湾美食「牛轧饼」等等。





白虎本次特别准备5首新歌包括〈LOVE BURN〉、〈BAD 4 U〉、〈No Rules〉、〈Festival in my car〉、〈Wanna go back〉在台首唱,更特别介绍他所安排的开场歌曲别具意义,因为这首歌曲是自己在22岁的时候创作的,而现在的他已经29岁了,并且在今日这样的大舞台上向所有粉丝们公开,希望大家都能体会到他的用心。因为今日也是他推出新专辑后的第一场演唱会,他更特别苦练中文歌曲,选唱周兴哲的「永不失联的爱」,难度很高但白虎咬字却相当标准,让粉丝们也都体会到他的用心。





2023年白虎所许下的心愿,就是能够有更多像今日这样的机会,与海外粉丝们直接面对面接触互动,并且送上他的好歌给大家听,而台湾粉丝们当然也引颈期盼他能够尽快再度来台与大家叙旧。



