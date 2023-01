白虎全身純白西裝LOOK向粉絲們獻上Honey Day！天然萌呆反應逗笑全場＋獻唱高難度中文歌曲！

BAEKHO「白虎」姜東昊在大年初七來到台灣與粉絲們見面,作為他推出此張個人專輯後的第一場演唱會!除了親手製作押花相框外,還獻上一首高難度的周興哲歌曲「永不失聯的愛」,與粉絲共度難忘的Honey DAY!

白虎穿著一身純白的西裝外套,搭配垂墜寬褲管長褲,上衣開著深V領讓他的結實身材與胸前的刺青若隱若現,一出場他見到滿場的粉絲們顯得相當感動,還特別送給在場每一位粉絲們花朵形狀的棉花糖,希望大家有一個甜蜜的夜晚,他還擔心粉絲們為了收藏而不敢吃,沒想到聽到有粉絲回應「一收到就吃掉了」卻反而讓白虎覺得:會不會有點太迅速了!





白虎姜東昊睽違多年後再度來台,正巧遇上了低溫寒流,讓他直呼這樣的低溫與他印象中的台灣不一樣!雖然現在韓國也非常冷,他以為台灣會比較溫暖,沒想到在台灣依舊穿上了從韓國穿來的羽絨外套。昨日他也特地利用空檔去了台北101參觀,也吃了美味小籠包,以及其他令他朝思暮想的台灣美食「牛軋餅」等等。





白虎本次特別準備5首新歌包括〈LOVE BURN〉、〈BAD 4 U〉、〈No Rules〉、〈Festival in my car〉、〈Wanna go back〉在台首唱,更特別介紹他所安排的開場歌曲別具意義,因為這首歌曲是自己在22歲的時候創作的,而現在的他已經29歲了,並且在今日這樣的大舞台上向所有粉絲們公開,希望大家都能體會到他的用心。因為今日也是他推出新專輯後的第一場演唱會,他更特別苦練中文歌曲,選唱周興哲的「永不失聯的愛」,難度很高但白虎咬字卻相當標準,讓粉絲們也都體會到他的用心。





2023年白虎所許下的心願,就是能夠有更多像今日這樣的機會,與海外粉絲們直接面對面接觸互動,並且送上他的好歌給大家聽,而台灣粉絲們當然也引頸期盼他能夠盡快再度來台與大家敘舊。



