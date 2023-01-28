曾以洗脑电音舞曲〈BBoom BBoom〉爆红，MOMOLAND全员不续约形同解散

2016年出道的女团MOMOLAND，昨（27）日惊传不敌7年魔咒全员不续约，形同解散。

MOMOLAND是MLD娱乐（原Dublekick Company）2016年携手电视台Mnet制作的选秀节目《寻找MOMOLAND》选出并制作出来的团体，经历过几次变动，最高曾有9位成员慧彬、妍雨、Jane、泰河、娜允、Daisy、珠伊、妸仁与Nancy，最后剩6位慧彬、Jane、娜允、珠伊、妸仁与Nancy，如今6位全员不续约。



MLD娱乐对外表示与6位成员经过长时间讨论后，决定尊重彼此意见，合约期满不续约，「感谢长时间身为所属歌手陪伴我们的MOMOLAND，本公司亦真心支持成员们的未来，希望粉丝也能亦如继网支持与鼓励重新出发的6位成员。」

MOMOLAND 9人时期也可以说是巅峰，2018年以电音舞曲〈BBoom BBoom〉一炮而红，接续同样风格的〈BAAM〉也获得佳绩，搞怪的风格与洗脑歌曲令人难忘，俨然是她们的招牌。〈BBoom BBoom〉与〈BAAM〉YouTube MV累计至今分别高达5.9亿、2.4亿观看次数。





2019年底人气成员妍雨、泰河与Daisy相继离开，再加上MLD娱乐被爆出当初《寻找MOMOLAND》造假、回购MOMOLAND专辑等负面丑闻，MOMOLAND声势开始下滑，但仍旧保持著一定的成绩与人气，去年才与南美歌手合唱NATTI NATASHA合作〈Yummy Yummy Love〉，试图再扩大南美洲市场，遗憾自此便无回归活动，长达一年未回归，再听见消息就是解散。



最后附上许多网友认为是「隐藏神曲」的〈Wonderful love〉，去年节目《玩什么好呢？》企划团体WSG Wannabe曾翻唱，不过并未如MSG Wannabe翻唱LABOUM〈超乎想像〉造成显著逆袭。



▼WSG Wannabe翻唱版



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