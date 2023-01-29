防弹少年团J-HOPE自揭就寝流程！让所有现代人都羡慕啊，2023年心愿就是它了

防弹少年团成员J-HOPE的睡觉「流程」真心让人羡慕。

都说现代人有两大烦心事，一个是脱发，另一个就是失眠。 每次看到有人头发茂密乌黑，看不到发缝，或者谁能碰到枕头秒睡，小编都忍不住内心狠狠羡慕一下。 前不久J-HOPE公开了就寝流程，看完之后广大粉丝大呼「我也想这样」！

影片中，J-HOPE被问「从躺下到睡著」需要多久时，他回答道：「不会太久」，毕竟自己是一有困意就会放下手机，即刻就寝的人，「差不多3-5分钟就会睡著。」 如此快的入睡时间也另粉丝们惊讶，纷纷留言称：「原来躺著玩1小时手机并不是什么规则啊」、「太羡慕秒睡的人了」。



入睡前，J-HOPE也有准备工作要做，就是准备好第二天要穿的衣服，接著去一趟卫生间，出来之后再喝一杯水，最后就安心地上床睡觉啦。上床之后还会快速确认一下第二天的工作。 更让众人震惊且羡慕的一点就是他起床居然完全不用闹钟。 这是什么神仙体质啊？ 另广大网友羡慕不已，纷纷询问「到底是怎么做到的！」



Q: 제이홉 취침 루틴은?

호비: 다음 날 어떤 옷을 입고 나갈지 미리 정함

아침에 일어나서 정하려면 너무 복잡

그리고 화장실을 꼭 한 번 가고

물 한 번 들이키고 침대에 누움

다음 날 나가는 시간을 체크하고 바로 잠.

알람 설정 따로 안 해놓음 pic.twitter.com/egaairZu1q — 유니 (@yooni_hobi) January 26, 2023

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