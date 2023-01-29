防弹少年团J-HOPE自揭就寝流程！让所有现代人都羡慕啊，2023年心愿就是它了

防弹少年团J-HOPE自揭就寝流程！让所有现代人都羡慕啊，2023年心愿就是它了

明星   2023年1月29日   星期日08:30   Tracy  

（图源：FACEBOOK@BTS (방탄소년단)）

防弹少年团成员J-HOPE的睡觉「流程」真心让人羡慕。

都说现代人有两大烦心事，一个是脱发，另一个就是失眠。 每次看到有人头发茂密乌黑，看不到发缝，或者谁能碰到枕头秒睡，小编都忍不住内心狠狠羡慕一下。 前不久J-HOPE公开了就寝流程，看完之后广大粉丝大呼「我也想这样」！

影片中，J-HOPE被问「从躺下到睡著」需要多久时，他回答道：「不会太久」，毕竟自己是一有困意就会放下手机，即刻就寝的人，「差不多3-5分钟就会睡著。」 如此快的入睡时间也另粉丝们惊讶，纷纷留言称：「原来躺著玩1小时手机并不是什么规则啊」、「太羡慕秒睡的人了」。
（图源：weverse截图） （图源：weverse截图）

入睡前，J-HOPE也有准备工作要做，就是准备好第二天要穿的衣服，接著去一趟卫生间，出来之后再喝一杯水，最后就安心地上床睡觉啦。上床之后还会快速确认一下第二天的工作。 更让众人震惊且羡慕的一点就是他起床居然完全不用闹钟。 这是什么神仙体质啊？ 另广大网友羡慕不已，纷纷询问「到底是怎么做到的！」

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