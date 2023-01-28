到底是谁掀起的小卡战争 XD 艺声SOLO专辑出现「淋浴小卡」，Super Junior果然没有不疯的啊！

近日，Super Junior 成员艺声发行首张SOLO正规专辑《Sensory Flows》。

收到专辑后，粉丝们纷纷晒出专辑里的小卡，当中有一张是淋浴小卡，果然又再次掀起讨论，粉丝纷纷笑说：「怎么一个组合里，有两个裸体洗澡呢」、「我还到处澄清他们不是裸体洗澡的孩子，这样我成了什么」、「SJ真的有很多特别的小卡」、「果然都是疯子」等等。（裸体洗澡是之前厉旭SOLO活动时，有记者标题打著：「厉旭裸体洗澡」，后来就成为了一个梗 XD)

슈퍼주니어 예성 솔로앨범 샤워 포카



미친듯 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nf0YdtoVmp — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) January 27, 2023

此前， Super Junior 发行专辑《The Road : Celebration》的小卡也引发热议，像是东海和妈妈的自拍照（婆婆卡2.0），还有没有露脸的裸背照、圭贤的证件照、神童的自拍还出现银赫和圭贤，果然没有不疯～只有更疯！



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN —(@kyuju32810) December 16, 2022

而《Sensory Flows》是张充满「艺声感性」的专辑，不仅可以看到 Super Junior 主唱实力雄厚的唱功，还融合多种体裁和讯息。主打歌《Small Things》讲述周围的小感情和琐碎的心聚集在一起，而形成巨大的一个心。艺声利用假声的唱法再次将「Artistic Voice」变身爲魅力，把吉他伴奏和和声表现得更加美丽，不知道大家有没有听过了呢？



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