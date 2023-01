到底是谁掀起的小卡战争 XD 艺声SOLO专辑出现「淋浴小卡」，Super Junior果然没有不疯的啊！

近日,Super Junior 成员艺声发行首张SOLO正规专辑《Sensory Flows》。

收到专辑后,粉丝们纷纷晒出专辑里的小卡,当中有一张是淋浴小卡,果然又再次掀起讨论,粉丝纷纷笑说:「怎么一个组合里,有两个裸体洗澡呢」、「我还到处澄清他们不是裸体洗澡的孩子,这样我成了什么」、「SJ真的有很多特别的小卡」、「果然都是疯子」等等。(裸体洗澡是之前厉旭SOLO活动时,有记者标题打著:「厉旭裸体洗澡」,后来就成为了一个梗 XD)

此前, Super Junior 发行专辑《The Road : Celebration》的小卡也引发热议,像是东海和妈妈的自拍照(婆婆卡2.0),还有没有露脸的裸背照、圭贤的证件照、神童的自拍还出现银赫和圭贤,果然没有不疯~只有更疯!



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN