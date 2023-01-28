【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：明星数学补习班老师这星期更来到TOP 2了！

这星期有２部新剧开播，就是《木偶的季节》及《诱饵》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（一月）第４周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――Netflix《黑暗荣耀》：8.4（第一季共8集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.2――tvN《浪漫速成班》：7.6（今晚播至第３集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――tvN《Missing：他们存在过2》：7（播至第１２集）

【香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.3――tvN《朝鲜精神科医师刘世丰2》：7（播至第６集）

【台湾由LINE TV、friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.5――SBS《法钱》（权贵复仇）：6.9（今晚播至第８集）

【台湾由Prime Video播出】

NO.6――SBS《Trolley：命运交叉点》：6.7（播至第１２集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.7――JTBC《爱情的理解》：6.6（播至第１２集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.8――KBS《头脑共助》：6.4（播至第８集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.9――JTBC《代理公司》：6.1（今晚播出第７集）

【台湾由LINE TV、Hami Video播出】

NO.10――TV朝鲜《红气球》：6（播至第８集）

【台湾由爱奇艺国际站、friDay影音及Hami Video播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

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