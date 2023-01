到底是誰掀起的小卡戰爭 XD 藝聲SOLO專輯出現「淋浴小卡」，Super Junior果然沒有不瘋的啊！

近日,Super Junior 成員藝聲發行首張SOLO正規專輯《Sensory Flows》。

收到專輯後,粉絲們紛紛曬出專輯裡的小卡,當中有一張是淋浴小卡,果然又再次掀起討論,粉絲紛紛笑說:「怎麼一個組合裡,有兩個裸體洗澡呢」、「我還到處澄清他們不是裸體洗澡的孩子,這樣我成了什麼」、「SJ真的有很多特別的小卡」、「果然都是瘋子」等等。(裸體洗澡是之前厲旭SOLO活動時,有記者標題打著:「厲旭裸體洗澡」,後來就成為了一個梗 XD)

此前, Super Junior 發行專輯《The Road : Celebration》的小卡也引發熱議,像是東海和媽媽的自拍照(婆婆卡2.0),還有沒有露臉的裸背照、圭賢的證件照、神童的自拍還出現銀赫和圭賢,果然沒有不瘋~只有更瘋!



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN