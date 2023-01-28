到底是誰掀起的小卡戰爭 XD 藝聲SOLO專輯出現「淋浴小卡」，Super Junior果然沒有不瘋的啊！

近日，Super Junior 成員藝聲發行首張SOLO正規專輯《Sensory Flows》。

收到專輯後，粉絲們紛紛曬出專輯裡的小卡，當中有一張是淋浴小卡，果然又再次掀起討論，粉絲紛紛笑說：「怎麼一個組合裡，有兩個裸體洗澡呢」、「我還到處澄清他們不是裸體洗澡的孩子，這樣我成了什麼」、「SJ真的有很多特別的小卡」、「果然都是瘋子」等等。（裸體洗澡是之前厲旭SOLO活動時，有記者標題打著：「厲旭裸體洗澡」，後來就成為了一個梗 XD)

슈퍼주니어 예성 솔로앨범 샤워 포카



미친듯 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nf0YdtoVmp — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) January 27, 2023

此前， Super Junior 發行專輯《The Road : Celebration》的小卡也引發熱議，像是東海和媽媽的自拍照（婆婆卡2.0），還有沒有露臉的裸背照、圭賢的證件照、神童的自拍還出現銀赫和圭賢，果然沒有不瘋～只有更瘋！



sjlabel: kyuhyun, you can try submitting something different since most of your selcas are the same pose…



maknae kyuhyun: pic.twitter.com/yFD9xgBsjN —(@kyuju32810) December 16, 2022

而《Sensory Flows》是張充滿「藝聲感性」的專輯，不僅可以看到 Super Junior 主唱實力雄厚的唱功，還融合多種體裁和訊息。主打歌《Small Things》講述周圍的小感情和瑣碎的心聚集在一起，而形成巨大的一個心。藝聲利用假聲的唱法再次將「Artistic Voice」變身爲魅力，把吉他伴奏和和聲表現得更加美麗，不知道大家有沒有聽過了呢？



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