JR(金钟炫)3月以全新形象袭港：首次以solo身份举行粉丝见面会，门票1/31公开发售！

香港的「&U」你们准备好了吗?

NU'EST出身的成员JR (金钟炫) 於去年11月推出首张个人专辑《MERIDIEM》,首次以solo歌手身份出道,展现不一样的个人魅力。日前正式宣布《2023 FANTASIA : HONG KONG VILLAGE》确定将於2023年3月1日(星期三)在香港旺角麦花臣场馆举行,门票在1月31日(星期二)於Cityline公开发售。



JR於 2012 年作爲 NU'EST 的队长出道,除了担任主Rapper和主舞,亦参与多首歌曲的作词部分,包括《NU ESTABLISH STYLE TEMPO》、《Beautiful Ghost》、《I'm Bad》等等。及后在2017年以练习生的身份参加Mnet选秀节目《PRODUCE 101 第二季》,在节目展了稳定的歌唱实力及非凡的领导力。虽然最后未能入选限定组合的成员,仍在节目中获得了超高人气,并成为多个综艺节目的固定班底成员。JR喜欢尝试新事物,在2021 年通过 SBS 电视剧《成爲你的夜晚》首次正式挑战演技。

JR(金钟炫)於去年 5 月与EVERMORE Entertainment签订了专属合约,并於去年11月发表出道后首张个人专辑《MERIDIEM》,JR更参与了歌曲的创作,包括主打歌《Lights》、《Blaze》以及《很高兴见到你》,独特的音乐风格在歌谣界中备受关注。JR分别在歌谣界及综艺节目发展,出色的表现让他一步步成为「全方位艺人」。



JR将於3月来到香港举行首个粉丝见面会,届时将会献唱最新专辑《MERIDIEM》的作品,更会加入精彩表演,还准备了限定签名小卡、击掌、团体合照及签名海报等多项粉丝福利,相信「&U」 (官方粉丝称号) 急不及待与全新面貌的JR见面!



《2023 FANTASIA : HONG KONG VILLAGE》

日期 : 2023年3月1日(星期三)

时间 : 晚上8时正

地点 : 麦花臣场馆 (MACPHERSON STADIUM)

票价 : 港币 $1,580 / $1,180 / $680

Cityline公开售票:2023年1月31日(星期二) 早上10时起

网上购票: www.cityline.com

购票热线: +852 2111 5333 (星期一至五10:00AM - 7:00PM,公众假期休息)

主办单位:SKN LIVE

经纪公司:EVERMORE ENTERTAINMENT

粉丝福利:

$1,580 门票:小卡(香港限定) (全体)、击掌(150名)、签名小卡(香港限定) 110张、 团体合照 (20人一组) 18张(名额360名) 、签名海报100张

$1,180 门票:小卡(香港限定) (全体)、击掌(100名)、签名小卡(香港限定) 70张、团体合照 (20人一组) 7张(名额140名) 、签名海报70张

$680门票:小卡(香港限定) (全体) 、击掌(50名) 、签名小卡(香港限定) 20张、签名海报30张

(有关粉丝福利的参加方法,主办单位SKN Live将在演出前1星期公布参加详情,敬请留意。)

* 此次活动之福利流程,皆配合政府防疫政策滚动式调整。

* 主办单位保有活动变更或终止的权利。



Dear &U!

“2023 FANTASIA: HONG KONG VILLAGE” is about to be sold! Don't miss the chance by buying tickets on 31 Jan (10AM) through Cityline to watch him singing on stage!

Online Ticketing: https://t.co/zFDvuzsp6h

-#FANTASIA_HONGKONG_VILLAGE #金鍾炫 #KimJonghyeon #김종현 pic.twitter.com/2M2tehZsoT