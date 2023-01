BTS Suga见BIGBANG太阳猛互夸，Suga：「没有BIGBANG不会有BTS」引争议，网友为Suga护航

论坛吵成一片!

最近出了个人solo的BIGBANG成员太阳,时隔许久终於有新作,让大家超感动!新歌《VIBE》一上架,马上登上音乐排行榜,点击数也迅速破纪录,这次找来BTS成员Jimin合作,两人还合跳了舞蹈挑战跟抒情版本,大家耳朵都要怀孕啦!



许久未有公开的太阳,在YG时期长达许久都未有公开活动,改签新公司THE BLACK LABEL后,近日频为新作品勤跑宣传,不仅上节目《》,还罕见公开聊到儿子「太可爱被误认是女儿」,脸上藏不住慈父笑意。最近太阳还去Suga主持的访谈节目《SuChwiTa》,然而却引起争论。



太阳、Suga两人碰面时,互相给彼此一阵暴风夸赞,Suga开心的说BIGBANG是他的偶像,甚至表示:「没有BIGBANG就没有BTS」,不久后有粉丝ARMY对这段话表示不满认为「BTS会存在应该是感谢ARMY,跟BIGBANG有何关系?」甚至有人说「为什么要感谢一群犯人?」在论坛掀起一番争论。



toxic ARMYs is biggest yg anti as always just leave him alone you've never supported him anyway!#ProtectSuga

WE LOVE YOU SUGA

WE LOVE YOU YOONGI pic.twitter.com/MgtszRxrMH