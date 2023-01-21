BTS Suga见BIGBANG太阳猛互夸，Suga：「没有BIGBANG不会有BTS」引争议，网友为Suga护航

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论坛吵成一片！

最近出了个人solo的BIGBANG成员太阳，时隔许久终於有新作，让大家超感动！新歌《VIBE》一上架，马上登上音乐排行榜，点击数也迅速破纪录，这次找来BTS成员Jimin合作，两人还合跳了舞蹈挑战跟抒情版本，大家耳朵都要怀孕啦！



许久未有公开的太阳，在YG时期长达许久都未有公开活动，改签新公司THE BLACK LABEL后，近日频为新作品勤跑宣传，不仅上节目《》，还罕见公开聊到儿子「太可爱被误认是女儿」，脸上藏不住慈父笑意。最近太阳还去Suga主持的访谈节目《SuChwiTa》，然而却引起争论。



太阳、Suga两人碰面时，互相给彼此一阵暴风夸赞，Suga开心的说BIGBANG是他的偶像，甚至表示：「没有BIGBANG就没有BTS」，不久后有粉丝ARMY对这段话表示不满认为「BTS会存在应该是感谢ARMY，跟BIGBANG有何关系？」甚至有人说「为什么要感谢一群犯人？」在论坛掀起一番争论。



toxic ARMYs is biggest yg anti as always just leave him alone you've never supported him anyway!#ProtectSuga

WE LOVE YOU SUGA

WE LOVE YOU YOONGI pic.twitter.com/MgtszRxrMH — zainab (@iamzainab10) January 19, 2023

不只ARMY，连VIP都跳出来为Suga说话，并表示防弹少年团时常表达对BIGBANG的喜欢，在节目中Suga甚至对太阳多次流露看偶像的神情，面对自己真心喜爱的偶像，为什么不能说喜欢？目前在社群上掀起一阵 #保护Suga 风潮。



If you won't protect him then you are a fake fan!



D*mn, I'm a VIP and I never imagined I would be doing this but...#ProtectSuga — (@emjeixxi) January 19, 2023

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