BTS Suga見BIGBANG太陽猛互誇，Suga：「沒有BIGBANG不會有BTS」引爭議，網友為Suga護航

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論壇吵成一片！

最近出了個人solo的BIGBANG成員太陽，時隔許久終於有新作，讓大家超感動！新歌《VIBE》一上架，馬上登上音樂排行榜，點擊數也迅速破紀錄，這次找來BTS成員Jimin合作，兩人還合跳了舞蹈挑戰跟抒情版本，大家耳朵都要懷孕啦！



許久未有公開的太陽，在YG時期長達許久都未有公開活動，改簽新公司THE BLACK LABEL後，近日頻為新作品勤跑宣傳，不僅上節目《》，還罕見公開聊到兒子「太可愛被誤認是女兒」，臉上藏不住慈父笑意。最近太陽還去Suga主持的訪談節目《SuChwiTa》，然而卻引起爭論。



太陽、Suga兩人碰面時，互相給彼此一陣暴風誇讚，Suga開心的說BIGBANG是他的偶像，甚至表示：「沒有BIGBANG就沒有BTS」，不久後有粉絲ARMY對這段話表示不滿認為「BTS會存在應該是感謝ARMY，跟BIGBANG有何關係？」甚至有人說「為什麼要感謝一群犯人？」在論壇掀起一番爭論。



toxic ARMYs is biggest yg anti as always just leave him alone you've never supported him anyway!#ProtectSuga

WE LOVE YOU SUGA

WE LOVE YOU YOONGI pic.twitter.com/MgtszRxrMH — zainab (@iamzainab10) January 19, 2023

不只ARMY，連VIP都跳出來為Suga說話，並表示防彈少年團時常表達對BIGBANG的喜歡，在節目中Suga甚至對太陽多次流露看偶像的神情，面對自己真心喜愛的偶像，為什麼不能說喜歡？目前在社群上掀起一陣 #保護Suga 風潮。



If you won't protect him then you are a fake fan!



D*mn, I'm a VIP and I never imagined I would be doing this but...#ProtectSuga — (@emjeixxi) January 19, 2023

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